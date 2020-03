Im Geschäftsjahr 2019 habe CEWE den Umsatz um 10,1% auf 714,9 Mio. EUR gesteigert und damit das eigene Ziel (675 bis 710 Mio. EUR) übertroffen. Das operative Ergebnis (EBIT) habe 57,8 Mio. (2018: 55,7) Mio. EUR erreicht - obwohl darin bereits angekündigte Rückstellungen in Höhe von 5 Mio. EUR verarbeitet seien. Das Unternehmen verzichte wegen der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie auf eine Prognose für 2020. Der konkrete Einfluss der geschlossenen Läden könne noch nicht bestimmt werden, habe die Firma mitgeteilt. Derzeit setze man auf Onlinebestellungen und den Postversand.



Evotec gebe sich trotz der Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie zuversichtlich. Im laufenden Jahr werde mit Erlösen zwischen 440 und 480 Mio. EUR gerechnet, habe das Unternehmen mitgeteilt. Weil noch unklar sei, wie lange die Krise andauere und sich konkret auswirke, sei die Umsatzspanne größer als bislang. 2019 habe Evotec 446 Mio. EUR erwirtschaftet. Beim bereinigten Betriebsgewinn (EBITDA) rechne das Unternehmen wegen höherer Investitionen nun mit 100 bis 120 (123) Mio. EUR.



Der Vakuumpumpenhersteller Pfeiffer Vacuum habe wegen der Corona-Krise seine Jahresziele einkassiert. Auf die Nennung neuer Ziele verzichte der Vorstand vorerst.



Das Not-Anleihekaufprogramm der EZB habe am Berichtstag auch den Euro gestützt. US-Arbeitsmarkt und die schnelle Ausbreitung von Corona in den USA hätten auf der amerikanischen Währung gelastet.



Die Ölpreise hätten die Abwärtstendenz wiederaufgenommen. Zu unsicher bleibe die zukünftige Nachfrage nach dem Rohstoff. Gold habe sich über der Marke von 1.600 USD je Unze stabilisiert. (27.03.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem es zunächst nach einem Tag mit roten Vorzeichen aussah, sorgten am Nachmittag steigende US-Börsen für den Umschwung und freundlichere Kurse am deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,28%, MDAX +3,20%, TecDAX +1,93%).MTU ( ISIN DE000A0D9PT0 WKN A0D9PT ) seien den zweiten Tag in Folge auf dem Platz an der Sonne im DAX gewesen (+12,05%). Im MDAX hätten Airbus mit +20,67% haussiert.Das billionenschwere Hilfspaket und Aussagen von Notenbank-Chef Powell, der weitere Notmaßnahmen im Kampf gegen die Folgen der Virus-Krise nicht ausgeschlossen habe, hätten an der Wall Street ( Dow Jones +6,38%, S&P 500 +6,24%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +5,60%) für Zuversicht gesorgt. Dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe förmlich explodiert hätten, sei dabei in den Hintergrund gedrängt worden. Nikkei 225 tendiere vor dem Wochenende fest: 19.389 Punkte (+3,88%).