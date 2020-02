Der Nikkei 225 habe die Fallgeschwindigkeit des Vortages etwas abgebremst und nur 0,79% auf 22.426 Punkte abgegeben.



Der Saatgut-Anbieter KWS habe im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2019/2020 den Umsatz um 14% auf 329,6 Mio. EUR verbessern können. Das Betriebsergebnis (EBIT) sei turnusgemäß negativ gewesen und habe -92,0 (-76,6) Mio. EUR erreicht. Dabei hätten einem höheren Bruttoergebnis gestiegene Funktionskosten für Forschung & Entwicklung sowie für Vertrieb und Verwaltung gegenübergestanden. "Das erste Halbjahr und die Vorzeichen für die anstehende Frühjahrsaussaat stimmen uns optimistisch für das lfd. Geschäftsjahr," habe CFO Kienle gesagt und die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt. Demnach sollten die Erlöse um 8 bis 12% steigen, die EBIT-Marge solle bei 11 bis 13% liegen.



Der Autozulieferer LEONI werde im Schlussquartal 2019 durch Rückstellungen für Drohverluste aus einem Kundenprojekt in Höhe von 80 Mio. EUR belastet. Das vorläufige Konzernjahresergebnis (EBIT) sei damit durch Sondereffekte sowie durch Kosten für das Sparprogramm "Value 21" in Höhe von insgesamt 318 Mio. EUR belastet und betrage nach vorläufigen Zahlen insgesamt minus 384 Mio. EUR, habe LEONI mitgeteilt. Der Umsatz habe sich auf 4,8 (5,1) Mrd. EUR verringert.



Der Euro habe zwischenzeitliche Gewinne nicht halten können und im europäischen Handel zum Schluss etwas leichter tendiert. Die weitere Ausbreitung des Coronavirus lasse die Anleger verstärkt den US-Dollar nachfragen.



Dem Einbruch der Ölpreise zum Wochenauftakt sei zunächst eine Gegenreaktion gefolgt, die aber nicht von langer Dauer gewesen sei. Am Ende habe der Preis für das schwarze Gold erneut leichter tendiert. Das sei am Montag des Guten dann doch ein wenig zu viel gewesen: Gold habe einen Teil der vorherigen Gewinne wieder abgegeben. (26.02.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Sorgen vor einer weiteren Ausbreitung des Coronavirus haben für weitere Kursrückgänge am deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,88%, MDAX -2,04%, TecDAX -2,01%) gesorgt, so die Analysten der Nord LB.Mit Infineon (+0,99%) habe es nur ein DAX-Wert ins Plus geschafft. MTU seien am DAX-Ende um 4,01% abgesackt.Auch an der Wall Street ( Dow Jones -3,15%, S&P 500 -3,03%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -2,77%) sei die Angst vor den Folgen der Coronavirus-Epidemie weiter umgegangen. Hinzu sei ein überraschend gesunkenes US-Verbrauchervertrauen im Februar gekommen. Die Indices seien deutlich gesunken. Die Senkung des Umsatzziels für das laufende Quartal durch MasterCard (-6,71%) habe auch die Konkurrenten Visa (-5,23%) und American Express (-5,69%) belastet.