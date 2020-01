Bei Novartis sei der Umsatz in Q4 um 8% auf 12,403 Mrd. USD gestiegen, das operative Ergebnis habe bei 1,823 (1,362) Mrd. USD gelegen, der Reingewinn habe 1,129 Mrd. USD erreicht. Im Gesamtjahr habe sich der Umsatz auf 47,445 (44,751) Mrd. USD verbessert, das operative Ergebnis habe 9,086 (8,403) Mrd. USD erreicht. Der Reingewinn habe bei 7,1 Mrd. USD gelegen (-44%), nachdem er im Vorjahr von einem Nettogewinn von 5,7 Mrd. USD aus dem Verkauf der Beteiligung am GSK Consumer Healthcare Joint Venture geprägt gewesen sei. Für das laufende Jahr habe das Unternehmen erneut kräftige Umsatz- und Gewinnzuwächse in Aussicht gestellt.



Es laufe wieder bei den iPhones: Apple habe in Q1 bei einem um 9% erhöhten Umsatz von 91,8 Mrd. USD einen um mehr als 10% höheren Quartalsgewinn von 22,2 Mrd. USD erzielt. Auch ein starkes Geschäft mit Zusatzgeräten wie AirPod-Kopfhörern habe dazu beigetragen, habe CEO Cook gesagt. Wegen der Unsicherheit rund um das Coronavirus habe Apple für das laufende Quartal die Umsatzspanne mit 63 bis 67 Mrd. USD sehr breit gefasst.



Niedrigere Preise, vor allem beim Kunststoff Polyethylen, hätten dem US-Chemiekonzern Dow in Q4 zugesetzt. Bei einem Umsatz von 10,204 Mrd. USD (-14%) sei das op. Ergebnis um 20% auf 1,033 Mrd. USD gefallen. Aufgrund der Entspannung beim Handelskonflikt rechne der Konzern 2020 aber mit einer Belebung.



General Electric habe in Q4 von einem guten Luftfahrtgeschäft profitiert. Während der Umsatz nur um 1% auf 26,24 Mrd. USD zugelegt habe, habe sich das Ergebnis um 30% auf 663 Mio. USD erhöht.



Der Euro kämpfe weiter um die Marke von USD 1,10, habe diese aber auch gestern halten können.



Der Rückgang der US-Lagerbestände (API) habe dem Ölpreis nur kurz geholfen. Am Ende seien die Preise kaum verändert gewesen. Unsicherheiten würden präsent bleiben: Gold halte sein Niveau. (30.01.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,16%, MDAX +0,56%, TecDAX +0,19%) schloss nach wechselhaftem Verlauf etwas freundlicher, so die Analysten der Nord LB.Die Sorgen rund um das Coronavirus scheinen angesichts der Fahrt aufnehmenden Berichtssaison etwas in den Hintergrund gerückt. Die zuletzt deutlich unter Druck geratenen Lufthansa-Titel hätten sich nach einer Kaufempfehlung um 1,21% verbessert. Richtig Bewegung habe es in der zweiten Reihe gegeben. Die Aktien von Software hätten nach Bekanntgabe der Quartalszahlen 12,29% eingebüßt. Besonders im wichtigen Cloud-Geschäft sei es nicht rund gelaufen.Die US-Börsen ( Dow Jones +0,04%, S&P 500 -0,09%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,06%) hätten nach einem starken Beginn - ausgelöst durch gute Quartalsergebnisse - kaum verändert geschlossen. Hintergrund für den Umschwung sei die Entscheidung der FED gewesen, die Zinsen unverändert zu belassen und auch den eingeschlagenen Kurs beizubehalten. Besser als erwartete Ergebnisse hätten bei den Anlegern von Dow (+5,32%), Apple (+2,09%) und GE ( ISIN US3696041033 WKN 851144 ) (+10,32%) für Freude gesorgt. Nikkei 225 verliere über 400 Punkte auf 22.978 Zähler.Die spanische Großbank Santander ( ISIN ES0113900J37 WKN 858872 ) habe ihren Nettogewinn in Q4 um 35% auf 2,78 Mrd. EUR gesteigert. Insbesondere in Südamerika (v.a. Brasilien) seien die Geschäfte gut gelaufen. Damit habe der Nettogewinn 2019 bei 6,515 Mrd. EUR gelegen, ein Minus von 16,6% gegenüber 2018. Als Gründe habe die Bank Restrukturierungskosten sowie eine Abschreibung auf das UK-Geschäft genannt.