Die Allianz habe in Q3 ein operatives Ergebnis von 3,0 (2,5) Mrd. EUR erzielt. Den größten Anteil habe daran das Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft gehabt, das geringere Schäden aus Naturkatastrophen, eine geringere Kostenquote sowie ein starkes Prämienwachstum verzeichnet habe, habe es geheißen. Für die ersten neun Monate ergebe sich eine Steigerung des operativen Ergebnisses um 4,8% auf 8,7 Mrd. EUR.



thyssenkrupp treffe Vorbereitungen wegen Risiken einer Kartellstrafe der Stahlsparte und reduziere die Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr. Für das Geschäftsjahr 2017/2018 (30.09.) werde nur noch ein Überschuss von 100 (Vorjahr: 271) Mio. EUR erwartet. Das ber. EBIT werde zudem von Belastungen im Autoteile-Geschäft und unter den Erwartungen liegender Ergebnisse der Aufzugssparte belastet.



Trotz höherer Instandhaltungsaufwendungen habe sich die positive Gewinnentwicklung bei LEG Immobilien in den ersten neun Monaten fortgesetzt. Neben Wertsteigerungen des Portfolios hätten vor allem steigende Mieten zum positiven Trend beigetragen. Das operative Ergebnis aus dem laufenden Geschäft (FFO I) habe sich um 7,0% auf 242,2 Mio.EUR erhöht. Für das Gesamtjahr 2018 und 2019 habe LEG die Ergebniserwartungen (2018: 315 bis 323 Mio., 2019: 338 bis 344 Mio. EUR) bestätigt.



Der Euro sei auch zum Wochenausklang kräftig unter Druck geblieben. Grund sei ein steigender US-Dollar gewesen, der von der Erwartung weiterer Zinsanhebungen durch die US-Notenbank profitiert habe.



Wieder bergab sei es für die Ölpreise gegangen. Am Markt habe es geheißen, dass offensichtlich die Schmerzgrenze der Ölproduzenten ausgetestet werden solle, um diese zu einer Angebotsreduktion am Wochenende beim Treffen wichtiger Rohölförderer zu zwingen. Der starke USD habe den Glanz des Goldes etwas verblassen lassen. Die Marke rund um 1.210 USD habe es kräftig zu verteidigen gegolten. (12.11.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Zunächst sorgte die Aussicht auf eine Straffung der Geldpolitik für Zurückhaltung unter den Marktteilnehmern und dann verhagelte die Gewinnwarnung von thyssenkrupp (-9,1%) endgültig die Stimmung am deutschen Aktienmarkt( DAX 0,00%, MDAX -0,6%, TecDAX -0,2%), so die Analysten der Nord LB. Lufthansa sei nach starken Verkehrszahlen für den Monat Oktober mit +4,1% an die DAX-Spitze geflogen. Kein guter Wochenausklang für die Wall Street ( Dow Jones -0,8%, S&P-500 -0,9%, Nasdaq -1,7%): Die Aussicht auf eine weitere Zinserhöhung im Dezember, Sorgen um die chinesische Wirtschaft und gebeutelte Technologiewerte hätten den amerikanischen Aktienmarkt ins Minus gedrückt.Der Nikkei-225 notiere etwas freundlicher bei 22.269,88 Punkten.