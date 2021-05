Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) lasse die Kursverluste der Wall Street an sich abperlen und lege deutlich zu (akt. 28.462,17 Punkte; +2,2%).



Der Medizintechnik-Anbieter Eckert & Ziegler (ISIN DE0005659700/ WKN 565970) habe in Q1 von einer anhaltend starken Nachfrage und einem Abflauen der Corona-Einbrüche profitiert. Hinzu seien Sondererträge aus der Entkonsolidierung der Tumorgerätesparte gekommen. Bei im Vergleich zum Vorjahr unveränderten Umsätzen von 44 Mio. EUR habe sich der Nettogewinn auf 13,8 (5,0) Mio. EUR verbessert. Dabei hätten 6,8 Mio. EUR aus dem Spartenverkauf der Tumorgerätesparte gestammt. Obwohl in Q1 bereits fast die Hälfte (48%) der 2021er Jahresertragsprognose von 29 Mio. EUR erreicht worden sei, bleibe der Vorstand aufgrund der anhaltenden Pandemie vorerst bei den im März veröffentlichten Erwartungen, habe das Unternehmen mitgeteilt.



Die Corona-Einschränkungen hätten bei Ryanair (ISIN IE00BYTBXV33/ WKN A1401Z) im Geschäftsjahr 2020/21 deutliche Spuren hinterlassen. Der Verlust habe bei 815 Mio. EUR gelegen, nachdem im Jahr zuvor noch 1,002 Mrd. EUR verdient worden seien. Die Anzahl der Passagiere sei dabei auf 27,5 (148,6) Millionen gesunken. Für das laufende Geschäftsjahr habe die Airline ihre Prognose bekräftigt, wonach die Passagierzahlen am unteren Ende einer Spanne von 80 bis 120 Millionen erwartet würden. Im laufenden Quartal (April bis Juni) erwarte der irische Billigflieger 5 bis 6 Mio. Fluggäste.



In einem impulsarmen Umfeld habe sich der Euroetwas befestigen können. Größere Kursbewegungen seien dabei ausgeblieben.



Der Ölpreis sei zunächst stabil geblieben, habe im Laufe des Handels aber etwas zugelegt. Ein Rohstoffexperte habe von einem aktuell generell "volatilen Seitwärtstrend" gesprochen. Gold habe sich aus der Seitwärtsbewegung der letzten Woche etwas nach oben absetzen können. (18.05.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Für richtig Schwung am deutschen Aktienmarkt fehlten Anlegern News und generell positive Impulse, so die Analysten der Nord LB.So habe sich der Handel eher von einer lethargischen Seite gezeigt, habe sich aber in der Nähe seiner Rekordstände gehalten.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,13% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,05% gefallen, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) sei um +0,26% geklettert. Werte aus dem Luftfahrtsektor seien nach den Aussagen der Grünen-Kanzlerkandidatin Baerbock, die sich für eine Abschaffung von Kurzstreckenflügen und gegen billige Ticketpreise ausgesprochen habe, abgestraft worden. Fraport (ISIN DE0005773303/ WKN 577330) habe -2,13% nachgegeben und Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) sei um 1,96% gesunken.