Nach dem Feiertag tendiere die japanische Börse aktuell mit einem Plus von 1,49% deutlich fester. Der Nikkei 225 notiere bei 23.438 Punkten.



Die Deutsche Post werde den Unternehmensbereich Post - eCommerce - Parcel (PeP) neu aufstellen. Das deutsche Paketgeschäft, das unter sinkenden Gewinnen leide, werde in "Post & Paket Deutschland" umbenannt, habe der Konzern mitgeteilt. Durch die Einrichtung eines ausschließlich auf das deutsche Post- und Paketgeschäft fokussierten Unternehmensbereichs werde sichergestellt, dass der zuvor angekündigte Turnaround-Plan künftig noch konsequenter umgesetzt werde, habe es weiter geheißen. Das int. Paket- und E-Commerce-Geschäft werde in dem neuen, eigenständigen Bereich "DHL eCommerce Solutions" gebündelt.



H&M (ISIN SE0000106270 / WKN 872318) habe in Q3 den Umsatz steigern können und dabei die Analystenerwartungen übertroffen. So seien die Erlöse ohne MwSt. um 9% auf 55,8 Mrd. SEK gestiegen. Die Einführung eines neuen Logistiksystems in wichtigen Märkten im Frühjahr hätte allerdings auch im Berichtsquartal auf die Margen gedrückt, habe es geheißen.



Der Eurokurs habe am Montag zunächst leicht, später deutlicher zugelegt, was vor allem die Schwäche des US-Dollars widerspiegle. Dieser habe unter enttäuschenden Konjunkturdaten und der Spekulation auf neue Strafzölle gelitten.



Nachdem die Ölpreise lange Zeit von der Sorge um Produktionsausfälle in Venezuela und mögliche Lieferausfälle des Iran profitiert hätten, habe letztendlich die Angst vor einem Fortschreiten des Handelskonflikts zu marginal sinkenden Notierungen geführt. Der Goldpreis habe sich wieder in Richtung 1.200 US-Dollar bewegt. Damit halte er sich in der seit Wochen gültigen engen Handelsspanne 1.190/1.210 USD. (18.09.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Angst vor neuen US-Schutzzöllen gegen Importe aus China hat die Anleger zum Wochenstart vom deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,23%, MDAX -0,22%, TecDAX -0,23%) ferngehalten, so die Analysten der Nord LB.Die Sorge, dass die US-Wettbewerbsbehörde weitere Zugeständnisse bei der Fusion von Linde mit Praxair fordern könnte, habe die Linde-Aktie mit minus 2,49% ans DAX-Ende rutschen lassen. Um 2,36% sei es für Henkel nach einer gestrichenen Kaufempfehlung nach unten gegangen.Die Drohung Trumps, neue Schutzzölle in Höhe von 200 Mrd. USD auf chinesische Waren zu erheben, habe auf die Stimmung der Anleger an der Wall Street ( Dow Jones -0,35%, S&P-500 -0,56%, Nasdaq -1,43%) gedrückt. Apple sei mit einem Minus von 2,66% das Schlusslicht im Dow gewesen. Twitter habe nach einem negativen Analystenbericht 4,18% schwächer notiert.