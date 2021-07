Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt startete mit Kursabschlägen in den Handel, berichten die Analysten der Helaba.Weiterhin würden die Quartalsberichte die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Während hierzulande lediglich das Zahlenwerk von HOCHTIEF (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) von Interesse sei, sei der Kalender in den USA gut gefüllt. Unter anderen würden die Bücher von UPS (ISIN: US9113121068, WKN: 929198, Ticker-Symbol: UPAB, NYSE-Symbol: UPS), Visa (ISIN: US92826C8394, WKN: A0NC7B, Ticker-Symbol: 3V64, NYSE-Symbol: V), Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), General Electric (GE) (ISIN: US3696041033, WKN: 851144, Ticker-Symbol: GEC, NYSE-Symbol: GE), Starbucks (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, Nasdaq-Symbol: SBUX), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) und AMD (ISIN: US0079031078, WKN: 863186, Ticker-Symbol: AMD, NASDAQ-Symbol: AMD) geöffnet.Der DAX habe auch zu Wochenbeginn im Bereich der 21- und 55-Tagelinien geschwankt. Seitens der Indikatoren habe es keine neuen Erkenntnisse gegeben. Jedoch falle auf, dass noch immer 53% der DAX-Aktien unterhalb ihres 50-Tagedurchschnitts notieren würden. Angesichts der Tatsache, dass der deutsche Leitindex in der Nähe seines Allzeithochs notiere, könne dieser Umstand als Strukturschwäche verstanden werden. Der 100-Tagedurchschnitt sei derzeit bei 15.263 Zählern zu finden. Erst wenn dieser nachhaltig durchbrochen werden sollte, müsste mit einer deutlichen Eintrübung des Gesamtbildes gerechnet werden. (27.07.2021/ac/a/m)