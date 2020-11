RWE (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) veräußere einen 49%-igen Anteil am britischen Offshore-Windpark Humber Gateway für 648 Mio. GBP in bar. Das Paket übernehme die Investmentgesellschaft Greencoat, habe der Energiekonzern mitgeteilt. Der Erlös solle zur Finanzierung des weiteren Wachstums im Bereich Erneuerbare Energien verwendet werden, habe es weiter geheißen. Greencoat sei bereits an anderen britischen Anlagen von RWE beteiligt.



HelloFresh (ISIN DE000A161408/ WKN A16140) treibe die Expansion in den USA voran und erwerbe den Fertiggerichte-Anbieter Factor75. Der Gesamtkaufpreis, der vollständig in bar bezahlt werde, belaufe sich auf bis zu 277 Mio. USD. Von dem Kaufpreis seien 177 Mio. USD am Tag des Vollzugs der Transaktion zu entrichten. Der verbleibende Kaufpreis von insgesamt bis zu 100 Mio. USD entfalle auf eine erfolgsabhängige Komponente, die nur ausgezahlt werde, wenn Factor zukünftig bestimmte Finanzkennzahlen erreiche, und auf ein Management-Incentivierungsprogramm. Factor75 stelle nach eigenen Angaben mehr Fertigmahlzeiten für Backofen oder Mikrowelle her als jede andere Firma in den USA. Mit dem Vollzug der Transaktion werde innerhalb der nächsten Monate gerechnet.



Auch der Pharmakonzern AstraZeneca (ISIN GB0009895292/ WKN 886455) habe einen Erfolg bei der Corona-Impfstoffentwicklung gemeldet. Das zusammen mit der Universität Oxford entwickelte Vakzin vermeide im Mittel mit 70-prozentiger Wahrscheinlichkeit an Covid-19 zu erkranken, habe es geheißen. Je nach Verabreichungsform hätten die Werte zwischen 62% und über 90% gelegen. "Die Wirksamkeit und Sicherheit dieses Impfstoffs bestätigen, dass er hochwirksam gegen Covid-19 sein und unmittelbare Auswirkungen auf den aktuellen Gesundheitsnotstand haben wird", habe AstraZeneca-Chef Soriot erklärt.



Der Euro habe nach volatilem Handel am Nachmittag an Boden verloren. Auslöser sei die überraschend positive US-Unternehmensstimmung im November gewesen.



Die Hoffnung auf die rasche Zulassung eines Corona-Impfstoffs habe die Ölpreise am Montag weiter anziehen lassen. Die positiven Nachrichten über Corona-Impfstoffe, gute US-Konjunkturdaten und ein stärkerer USD seien Gift für den Goldpreis gewesen, der deutlich nachgegeben habe. (24.11.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nachdem zunächst positive Corona-Impfstoffnachrichten die Kurse am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,08%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) 0,00%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,40%) nach oben gezogen haben, gingen die Gewinne im Handelsverlauf wieder verloren, so die Analysten der Nord LB.Die Hoffnung auf staatliche Hilfen hätten die Kurse der Stahlwerte nach oben springen lassen: thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) +9,51%, Salzgitter (ISIN DE0006202005/ WKN 620200) +8,61%, Klöckner & Co. (ISIN DE000KC01000/ WKN KC0100) +5,32%.An der Wall Street (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +1,12%, S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,56%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +0,22%) hätten überraschend positive Wirtschaftsdaten und ermutigende Studienergebnisse zu einem weiteren Corona-Impfstoff für Freude bei den Anlegern gesorgt.