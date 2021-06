Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) notiere aktuell kaum verändert bei 28.826 Pkt. (+0,05%).



Die Deutsche Börse AG (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) erwerbe eine zwei Drittel Mehrheit am Schweizer Krypto-Broker und Vermögensverwalter Crypto Finance und zahle dafür einen moderaten dreistelligen CHF-Millionenbetrag. Der Deal solle in Q4 des lfd. Jahres abgeschlossen sein. "Immer mehr etablierte Finanzinstitute wollen in dieser neuen Assetklasse aktiv werden und suchen einen vertrauens-würdigen Partner", so Vorstand Book. Die Crypto Finance biete Handel, Verwaltung und Verwahrung von Kryptowährungen und anderen digitalen Vermögenswerten an.



Der Duft- und Aromenhersteller Symrise (ISIN DE000SYM9999/ WKN SYM999) habe eine strategische Beteiligung in Höhe von 5,06% beim schwedischen Anbieter von Tiergesundheitsprodukten, Swedencare, erworben. Die Investition erfolge im Rahmen einer Kapitalerhöhung von Swedencare. Symrise sehe in dem Einstieg eine sehr gute Gelegenheit für Kooperationen und Wachstumsmöglichkeiten auf dem dynamischen globalen Markt für Tiernahrung. "Unsere Unternehmen haben viele Gemeinsamkeiten und komplementäre Aktivitäten. Wir sehen zahlreiche Möglichkeiten, unsere Kompetenzen gemeinsam zu stärken", so Symrise-Chef Bertram. Swedencare habe sich auf Gesundheitsprodukte für Katzen, Hunde und Pferde spezialisiert, Symrise auf den Bereich Heimtiernahrung.



Der Euro habe ein wenig unter der Ausbreitung der Corona-Variante Delta gelitten. Anleger würden befürchten, dass die Konjunkturerholung dadurch zunehmend gefährdet sein könnte.



Während die Ölpreise zunächst unter der verstärkten Verbreitung der Delta-Variante des Corona-Virus gelitten hätten, sei es ihnen im Verlauf - unter dem Eindruck steigender Aktienmärkte - gelungen, die Verluste aufzuholen und sogar leicht im Plus zu schließen.



Gold habe von der wieder zunehmenden Corona-Unsicherheit (noch) nicht profitieren können und nachgegeben. (30.06.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die im Juni etwas verlangsamte deutsche Teuerungsrate hat die Investoren am heimischen Aktienmarkt zugreifen lassen, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,88%, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um +0,06% und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) um +0,65% gestiegen.Knorr-Bremse (ISIN DE000KBX1006/ WKN KBX100) seien um 12,23% eingebrochen, nachdem der Bremsenhersteller Interesse am Automobilzulieferer HELLA (ISIN DE000A13SX22/ WKN A13SX2) gezeigt habe. HELLA selbst hätten 3,99% gewonnen.Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,03%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,03% und der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,19% geklettert.