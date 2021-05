Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) verzeichne aktuell leichte Kursrückgänge: 28.496 (-0,5%).



Der Essenslieferdienst Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4) nehme eine Optimierung seiner Marktpräsenz vor und trenne sich von seinen Balkan-Aktivitäten. Der spanische Konkurrent Glovo kaufe das Geschäft in Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Montenegro, Rumänien und Serbien sowie in Kroatien, habe Delivery Hero mitgeteilt. Glovo zahle für die Aktivitäten rund 170 Mio. EUR. Die Transaktion solle mit Ausnahme des Rumänien-Geschäfts bereits in den nächsten Wochen abgeschlossen werden.



Die Eindämmungsmaßnahmen wegen der Corona-Pandemie hätten beim britischen Einzelhandelskonzern Marks & Spencer (ISIN GB0031274896/ WKN 534418) im vergangenen Geschäftsjahr 2020/21 (31.03.) zu einem Gewinneinbruch geführt. Das Vorsteuerergebnis sei um 88% auf 50,3 Mio. GBP gesunken. Unter dem Strich sei ein Verlust von 209,4 (Vorjahr: +67,2) Mio. GBP ausgewiesen worden. Auch der Umsatz habe mit 9,167 (10,182) Mrd. GBP deutlich unter dem Vorjahresniveau gelegen. In den ersten sechs Wochen des neuen Bilanzjahres 2021/22 hätten die Geschäfte dank der Wiedereröffnung der Filialen das Vorkrisenniveau übertroffen, habe M&S mitgeteilt und für das laufende Bilanzjahr einen Vorsteuergewinn von 300 bis 350 Mio. GBP prognostiziert.



Die US-Modekette Abercrombie & Fitch habe in Q1 von der Wiedereröffnung von Filialen und einem verstärkten Online-Geschäft profitiert. Die Erlöse seien um 61% auf 781,4 Mio. USD gestiegen. Für das laufende Quartal erwarte das Unternehmen eine Fortsetzung des Aufschwungs.



Der Kurs des Euro sei am Mittwoch etwas von seinen hohen Ständen zurückgekommen. U.a. habe ein hochrangiges Fed-Mitglied geäußert, dass es gut möglich wäre, dass die US-Notenbanker in absehbarer Zeit über eine Verringerung ihrer Wertpapierkäufe nachdenken könnten.



Stärker als erwartet gefallene US-Rohöllagerbestände hätten zum Handelsende für einen leichten Anstieg der Ölpreise gesorgt. Gold könne doch noch glänzen: Mit dem Anstieg des Preises auf über 1.900 USD je Feinunze nähere sich das gelbe Metall den Jahreshöchstkursen aus dem Januar an. (27.05.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem freundlichen Beginn haben die Kurse am deutschen Aktienmarkt in engen Grenzen uneinheitlich geschlossen, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um -0,09% gesunken, der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) und der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) seien um +0,21% gestiegen.K+S (ISIN DE000KSAG888/ WKN KSAG88) hätten im MDAX 5,53% gewonnen und dabei von eventuell anstehenden Sanktionen gegen den Konkurrenten Belaruskali profitiert, die zu einer Kali-Knappheit führen könnten.