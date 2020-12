Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wie bereits an dieser Stelle vermutet, scheint die Luft für den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dünner zu werden, berichten die Analysten der Helaba.



Einerseits könne unterstellt werden, dass bereits sehr viel positive Erwartung eingepreist worden sei, schließlich sei der deutsche Leitindex allein im November rund 15 Prozent von einem Tief bei 11.551 in der Spitze bis auf 13.445 Zähler geklettert. Andererseits hätten zuletzt auch die Kaufanreize gefehlt, zudem habe der steigende Euro gebremst. Auch die Meldungen, wonach der erste Corona-Impfstoff eine Zulassung erhalten habe, hätten kein Momentum geliefert. Zuletzt habe unter anderen FED-Chef Powell darauf verwiesen, dass herausfordernde Monate vor den USA liegen würden, bevor die Impfung greife. Zudem müsse damit gerechnet werden, dass die jüngsten Corona-Einschränkungen dem einen oder anderen Unternehmen nochmals zusetzen würden. Viele Investoren würden allmählich dazu übergehen, die Bücher für dieses Jahr zu schließen, um die bereits erzielte Performance nicht mehr zu gefährden. Unter diesem Aspekt könnte auch der noch anstehende, große Verfallstermin (18. Dezember) an der Eurex eine geringere Rolle als sonst üblich spielen.



Letztendlich sei der DAX nicht in der Lage gewesen, nachhaltig nach oben auszubrechen. Vielmehr seien zuletzt verstärkt negativ zu interpretierende Tageskerzen - insbesondere das Gravestone Doji am Montag - aufgetreten. Unterstützungen würden sich bei 13.258, 13.230, 13.130 und 13.045 Zählern definieren lassen. Widerstände seien bei 13.350, 13.411 und 13.460 Punkten zu finden. (03.12.2020/ac/a/m)

