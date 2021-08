Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Am Freitag geriet der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) deutlicher unter Abgabedruck, um in der Folge ein Zwischentief bei rund 15.441 Zählern zu markieren, so die Analysten der Helaba.Auf der einen Seite hätten sich die Anleger von besser als erwartet ausgefallenen Quartalsberichten erfreut gezeigt, auf der anderen Seite werde der Fokus von Zeit zu Zeit auf verschiedene Belastungsfaktoren, wie beispielsweise die Lieferkettenproblematik, gelenkt. Inzwischen würden Zweidrittel der Industrieunternehmen angeben, dass die Produktion von dieser Seite beeinträchtigt werde. Im Rahmen der laufenden Berichtssaison würden heute unter anderem Zahlen von Infineon, BMW und Fraport veröffentlicht.Der Versuch des DAX, sich etwas deutlicher von der 21- und 55-Tagelinie nach oben abzusetzen, sei auf Schlusskursbasis nicht erfolgreich gewesen. Vielmehr zeige die erneute Ausbildung eines Doji, dass das kurzfristige Aufwärtspotenzial überschaubar bleibe und das Momentum zu gering ausfalle. Dieser Eindruck werde auch von den weiterhin zur Schwäche tendierenden Indikatoren untermauert. Ein nachhaltiger Rutsch unter die Supports im Bereich von 15.556 Zählern würde zunächst Spielraum bis zur 100-Tagelinie eröffnen. Diese verlaufe aktuell bei 15.328 Punkten. Weitere Unterstützungen seien bei 15.239, 15.114 und 15.009 Zählern zu finden. (03.08.2021/ac/a/m)