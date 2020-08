Swiss Re (ISIN CH0126881561/ WKN A1H81M) habe im ersten Halbjahr für Schäden und Rückstellungen im Zusammenhang mit dem Virusausbruch insgesamt 2,5 Mrd. USD verbucht. Das Ergebnis sei daher tief rot: Unter dem Strich habe nach sechs Monaten ein Verlust von 1,14 Mrd. USD gestanden. Unter Ausschluss der Covid-19-Belastungen hätte Swiss Re nach eigenen Angaben einen Gewinn von 865 Mio. USD ausgewiesen. Die Prämieneinnahmen seien um 6% auf 19,33 Mrd. USD gestiegen.



Ausgebliebene Fernseh-Werbebuchungen in der Corona-Krise hätten ProSiebenSat.1 (ISIN DE000PSM7770/ WKN PSM777) rote Zahlen eingebrockt. Der bereinigte Nettoverlust habe in Q2 bei 52 Mio. EUR gelegen; ein Jahr zuvor habe das Unternehmen im gleichen Zeitraum noch 85 Mio. EUR verdient. Der Umsatz sei um ein Viertel auf 709 Mio. EUR eingebrochen. Werbekunden hätten sich angesichts geschlossener Läden zurückgehalten, Fernsehproduktionen hätten der Abstandsregeln wegen verschoben werden müssen.



Der bereinigte Gewinn von Merck & Co (ISIN US58933Y1055/ WKN A0YD8Q) habe die Erwartungen der Analysten übertroffen. Er sei in Q2 auf 1,37 USD pro Aktie gestiegen. Da Patienten aufgrund der Corona-Pandemie Arztpraxen gemieden hätten, sei der Gesamtumsatz um 7,6% auf 10,87 Mrd. USD gesunken. Dagegen sei der Umsatz mit dem Krebsmedikament Keytruda um knapp 29% auf 3,39 Mrd. USD gestiegen.



Der Euro habe zwar 1,19 USD übersprungen, jedoch hätten Gewinnmitnahmen die Notierungen unter die 1,18 USD Marke gedrückt.



Am Ölmarkt hätten Investoren klare Impulse vermisst. So hätten die Ölpreise uneinheitlich notiert. Beim Goldpreis sei nach den anziehenden Notierungen der letzten Tage ein Innehalten zu beobachten gewesen. Der Kurs habe sich knapp unter 2.000 USD festgesetzt. (03.08.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt (DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) -0,54%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,24%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) +0,42%) fehlte den Investoren letztlich doch der Mut, nach dem jüngsten Kursrutsch wieder einzusteigen, so die Analysten der Nord LB.Im MDAX seien IT- und Software-Aktien gefragt gewesen. So sei z.B. der Bausoftware-Anbieter Nemetschek (ISIN DE0006452907/ WKN 645290) um 4,4% gestiegen.Nach einer Berg- und Talfahrt hätten die die US-Börsen (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) +0,4%, S&P-500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) +0,8%, Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) +1,5%) ein Plus vorgelegt. In allen drei Indices sei Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) mit +10,5% tonangebend.