Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienindex DAX ging gestern mit einem Gewinn in Höhe von 1,66% bei 13,870,99 Zählern aus dem Handel, so die Analysten der Helaba. SAP (+4,23%), gefolgt von Linde (+3,54%). Letztgenannte hätten bekannt gegeben, dass die Quartalsdividende um 10% und ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von bis zu 5 Mrd. USD durchgeführt werden solle. Inhaber der roten Laterne seien die Papiere von Delivery Hero (-3,06%) gewesen, gefolgt von Infineon (-1,46%). Mit einer verbesserten Nachrichtenlage zu COVID-19 lasse sich der Optimismus am Aktienmarkt nicht erklären, denn die Konjunkturperspektive sei trotz zuletzt gesunkener Neuinfektionszahlen unsicher.Vielmehr dürfte der DAX von den jüngsten Kurshöhen an der Wall Street, vor allem aber von besseren Unternehmensergebnissen profitiert haben. In den USA nehme die Berichtssaison Fahrt auf und es habe den Anschein, als wollten viele Investoren noch auf den fahrenden Zug aufspringen. Heute würden unter anderem Apple Facebook und Boeing die Zahlen vorlegen. Inwieweit die Zinssitzung der amerikanischen Notenbank für Bewegung sorgen werde, bleibe abzuwarten.Zuletzt sei es dem DAX immer wieder gelungen, sich von kurzfristigen Rücksetzern zu erholen. Insgesamt bleibe die Nervosität erhöht, was gestern durch den vorbörslichen Rutsch bis auf 13.580 Punkte augenscheinlich geworden sei. Die Kursgewinne vom Dienstag stünden damit auf tönernen Füßen wenngleich die für den tertiären Trend wichtige 21-Tagelinie (13.838) auf Schlusskursbasis habe übersprungen werden können. Insgesamt gelte es bei der Beurteilung des Chartbildes zu berücksichtigen, dass der DMI noch immer ein gültiges Short-Signal aufweise und die Dynamik zuletzt nicht ausgereicht habe, um einen nachhaltigen Sprung über die 14.000er Marke zu vollziehen. An dieser würden die Analysten einen ersten Widerstand ausmachen. Darüber liege das Allzeithoch bei 14.132. Haltemarken würden sich bei 13.838 (21-Tagelinie), 13.610, 13.477 und im Bereich um 13.362 finden. (27.01.2021/ac/a/m)