New YorkBonn (www.aktiencheck.de) - Während der Erholungsrallye hat der Markt große Qualitätsunterschiede gemacht, berichten die Analysten von Postbank Research.



Der globale Technologiesektor habe seine Jahresverluste inzwischen fast vollständig aufgeholt, "Investment Grade"-Unternehmensanleihen lägen im Plus. Schwellenländer- und Finanztitel sowie Nebenwerte hätten hingegen gerade einmal ein Drittel ihrer jeweiligen Verluste wettmachen können. Dass sich Investoren derzeit an Unternehmen halten würden, die langfristig vielversprechende Gewinnwachstumsaussichten aufweisen würden, habe mittlerweile zu einer Rekord-Konzentration innerhalb des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) geführt.



Die fünf größten US-Unternehmen - Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), Amazon (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN), Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) und Facebook (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB) - stünden mittlerweile für 21 Prozent der Marktkapitalisierung des Index. Die Analysten von Postbank Research erwarten, dass sich diese Entwicklung fortsetzen wird und raten langfristig orientierten Anlegern mit entsprechender Risikobereitschaft zu Blue Chips, Qualitäts- und Wachstumstiteln. (21.04.2020/ac/a/m)

