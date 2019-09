Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Handelstagen gab es durchaus Gegenwind für Aktien, die Reaktionen fielen aber verhalten aus, so die Experten von Union Investment.



Trotz der Schwere der Disruption in der Ölförderung und der sich gleichzeitig verschlechterten Sicherheitslage im Nahen Osten sei die Marktreaktion überschaubar geblieben. Im Handelsstreit zwischen China und den USA sei man sich zwar näher gekommen, habe es geheißen. Doch gleichzeitig seien Gerüchte aufgekommen, wonach sich die US-Regierung auch noch deutlich höhere Sätze als Strafzoll vorstellen könnte. Die geringe Marktreaktion sei also durchaus als Erfolg zu werten. In den USA habe der marktbreite S&P 500-Index (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) über der Marke von 3.000 Zählern geschlossen und damit nur wenige Punkte vom Allzeithoch entfernt. Auch der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe im Wochenvergleich leicht zugelegt. Für Rückenwind gesorgt hätten bessere Umfragewerte des Zentrums für europäische Wirtschaftsförderung. Viele der befragten 400 Analysten würden weniger pessimistisch in die Zukunft blicken.



Mit Blick auf Einzelwerte habe Zalando (ISIN DE000ZAL1111/ WKN ZAL111) in diesen Tagen auf sich aufmerksam gemacht. Der im MDAX gelistete Online-Versandhändler habe in der letzten Woche einen zweistelligen Kursverlust hinnehmen müssen. Kinnevik, der schwedische Hauptaktionär, habe seine Beteiligung von 31 Prozent auf rund 26 Prozent reduziert und dazu 13 Millionen Aktien zu einem Preis unterhalb des aktuellen Kurses platziert. Im Nachgang sei es zu Anschlussverkäufen anderer Investoren gekommen. (Ausgabe vom 20.09.2019) (23.09.2019/ac/a/m)



