Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Kursausschläge des DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bleiben nach wie vor groß, berichten die Analysten der Helaba.



Schwankungen von mehr als 100 Punkten innerhalb sehr kurzer Zeit kämen eher häufig als selten vor. Auch der VDAX (ISIN: DE000A0DMX99, WKN: A0DMX9) als Angstbarometer scheine sich auf hohem Niveau zu etablieren. Trendfolgend sei die Wahrscheinlichkeit, dass möglicherweise neue Impulshochs beim VDAX markiert würden, höher zu gewichten. Für den DAX bedeute das gleichzeitig, dass die Gefahren nicht gebannt seien. Der Kampf um die 200-Tagelinie setze sich unvermindert fort. Sollte dieser negativ ausgehen, müsste mit einer neuerlichen Beschleunigung des kurz- und mittelfristigen Abwärtstrends gerechnet werden. Unabhängig von der technischen Situation würden sich die Aussichten, insbesondere durch die neue Corona-Mutation und den daraus resultierenden Einschränkungen weiter eintrüben. Die gestern von der Ministerkonferenz beschlossenen Maßnahmen würden sich auf diverse Wirtschaftsbereiche auswirken. Der Einzelhandel rechne beispielsweise mit einem Umsatzrückgang in einer Größenordnung von 50%.



Wie eingangs bereits erwähnt, stehe der Kampf um die 200-Tagelinie weiter im Fokus. Der genannte Durchschnitt sei der meistbeachtete, nicht zuletzt auf Grund der Annahme, dass von diesem der langfristige Trend abgelesen werden könne. Ein gültiges Verkaufssignal komme mit einer Kreuzung durch die Kurskurve von oben nach unten zustande, sofern der Average auch seine noch immer leicht ansteigende Tendenz verlasse. Auf das am Mittwoch ausgebildete "bullish engulfing pattern" sei gestern ein sogenanntes "bearish harami" gefolgt. Nicht zuletzt deshalb werde deutlich, wie fragil sich das derzeitige Fundament des deutschen Leitindexes darstelle. Auf der Unterseite sei der erste, tragfähige Support in Form des 200-Tage-EMA bei 15.226 Zählern zu finden. Weitere Unterstützungen würden sich bei 15.123, 15.048, 15.015, 14.912 und 14.855 Punkten definieren lassen. (03.12.2021/ac/a/m)

