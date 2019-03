Hapag-Lloyd habe 2018 bei einem Umsatzanstieg von 15% auf EUR 11,5 Mrd. einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) von EUR 443 Mio. (+8%) erwirtschaftet. Deutschlands größte Reederei sehe für die Zukunft verbesserte Marktbedingungen und prognostiziert steigende Erträge.



Die Salzgitter AG habe 2018, dank besserer Geschäfte bei Flachstahl, Handel u. Technologie, EUR 347,3 Mio. (+40% ggüb.Vj.) vor Steuern verdient, das beste Ergebnis der letzten zehn Jahre. Der Stahlhersteller, der EUR 9,3 Mrd. Umsatz erzielt habe, wolle die Dividende um 20% auf EUR 0,55 pro Aktie erhöhen.



SAF-Holland (ISIN LU0307018795 / WKN A0MU70) habe mit +14,2% Umsatzwachstum 2018 einen Nettogewinn von EUR 55,5 Mio. (+5%) erzielt und rechne für das laufende Jahr mit deutlich sinkenden Werten. Der Nutzfahrzeug-Zulieferer zahle eine stabile Dividende von 45 Cent je Aktie.



Novartis kündige Börsengang seiner Augenheilsparte Alcon für 9. April an. Aktionäre sollten für fünf Novartis-Aktien jeweils eine Alcon-Aktie erhalten. Der Pharmakonzern habe sich von Banken eine Finanzierung über 3,5 Milliarden Dollar gesichert.



Mit der Anerkennung der Golan-Höhen als israelisches Gebiet habe Donald Trump für eine Stärkung des USD gegenüber Türkische Lira und Isral. Schekel gesorgt. Währenddessen sei der Euro wieder zeitweise unter die USD 1,13er Marke zurückgefallen.



Die Ölpreise hätten nachgegeben, sowohl Brent als auch WTI hätten um 2% verloren. Der Goldpreis sei leicht um rund 4 USD geklettert. (25.03.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Rezessionsängste haben die Aktienmärkte befallen, so die Analysten der Nord LB.Am deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,61%, MDAX -1,63%, TecDAX -1,22%) habe die trübe Industrie-Stimmung ein Übriges getan. Wochenverlust beim DAX -2,8%, das habe es seit drei Monaten nicht mehr gegeben. Für die deutschen Automobil-Werte sei es 2 bis 3% abwärts gegangen, mehr noch beim Stahl: Salzgitter -5,2%, thyssenkrupp -3,5%. Die Fresenius-Aktie habe mit -4,2% am DAX-Ende gestanden, RWE an der Spitze mit +3,5%.Die Wall Street ( Dow Jones -1,77%, S&P-500 -1,90%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -2,23%) sei Baden gegangen, eine gute Handelswoche sehe anders aus. Nike sei um 6,6% ans Dow-Ende gegangen. Auch Boeing hätten 2,8% verloren. Nikkei 225 sei deutlich auf 20.977,11 Punkte gefallen.