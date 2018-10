Der Aufsichtsrat von thyssenkrupp habe den Plänen des Vorstands für eine Aufspaltung des Konzerns zugestimmt. thyssenkrupp solle in einen Werkstoffkonzern (ThyssenKrupp Materials) mit einem Umsatz von etwa 18 Mrd. EUR (Stahlgeschäft und Werkstoffhandel) und in einen Industriekonzern (ThyssenKrupp Industrials) mit einem Umsatz von ca. 16 Mrd. EUR (Aufzüge, Autozulieferer und Anlagenbau) aufgespalten werden.



Höhere Kosten, die Auswirkungen der jüngsten Streiks und gestiegene Ölpreise würden Ryanair belasten und für eine Gewinnwarnung sorgen. Der ber. Betriebsgewinn werde in dem bis März laufenden Geschäftsjahr 2018/19 nur noch 1,1 bis 1,2 (bisher: 1,25 bis 1,35) Mrd. EUR betragen, habe der Billigflieger mitgeteilt.



Nach nur einem Jahr gebe es bei GE (ISIN US3696041033 / WKN 851144) einen Wechsel an der Spitze. Chef Flannery trete zurück. Zugleich habe GE mitgeteilt, dass die Gewinnprognose wegen Problemen im Kraftwerksgeschäft nicht mehr zu halten sei.



Eine USD-Stärke und enttäuschende EU-Konjunkturdaten hätten den Euro unter die 1,16 USD-Marke drückt.



Für die Ölpreise sei es, wie in der Vorwoche, weiter nach oben gegangen. China solle auf Druck der Amerikaner seine Ölkäufe im Iran deutlich eingeschränkt haben. Der Goldpreis habe dagegen erneut schwächer notiert. (02.10.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,75%, MDAX +0,69%, TecDAX +1,6%) startete unterstützt durch die freundliche Wall Street mit einem Plus in die neue Woche, so die Analysten der Nord LB. Fresenius (+8,5%) sei Spitzenreiter im DAX gewesen. Ein US-Gericht habe entschieden, dass Akorn nicht gekauft werden müsse. Erleichtert habe die Wall Street ( Dow Jones +0,7%, S&P-500 +0,4%., Nasdaq -0,1%) auf das in letzter Minute erzielte trilaterale Abkommen reagiert.Der Nikkei-225 notiere aktuell freundlicher bei 24.364,73 Punkten.