Günstige Ausgangslage

Es sind in erster Linie Konsumkredite, wie sie den Markt aktuell erreichen. Häufig fällt es den Verbrauchern in Anbetracht der Masse der Angebote schon schwer, noch den Überblick zu behalten. Ein Vergleich der Offerten ist zum Beispiel bei TOP-10-Kredit möglich. Denn längst kommt nicht mehr nur die einfache Hausbank für die Finanzierung infrage.



Die gefährliche Volatilität

Doch lohnt es sich nun, das Geld in die Hand zu nehmen und in der Welt der Aktien mit dem Investieren zu beginnen? Die durchschnittliche Rendite, wie sie beim Einkauf in den DAX in den vergangenen Jahren erreicht werden konnte, übersteigt die fälligen Zinsen eines Kredits klar. Rund sieben Prozent konnten in der Phase des wirtschaftlichen Aufschwungs auf diese Art und Weise erwirtschaftet werden. Auf den ersten Blick klingt dies nach einer großen Verlockung für alle Aktionäre.



In der Praxis ist jedoch zu beachten, dass es sich um einen Durchschnittswert handelt. Wer selbst finanziell alles auf eine Karte setzt, ist womöglich in einer Phase der schwächeren Performance nicht dazu in der Lage, der Tilgung des Kredits nachzukommen. In der Situation drohen teure Folgezahlungen, wie sie zu Beginn gar nicht in den Plan integriert waren. Die Volatilität, wie sie an der Börse ganz natürlich ist, kann auf diese Weise zu einer echten Gefahr für die Anleger werden.



So verlockend es scheint, sich die Lage der Dinge zu Nutze zu machen, so groß bleibt das damit verbundene Risiko. Während überschüssiges Kapital aus der eigenen Kasse noch mit gutem Gewissen für das Erzielen einer Rendite eingesetzt werden kann, gestaltet sich die Situation anders, sobald Fremdkapital ins Spiel kommt, das mit der einen oder anderen Verpflichtung verbunden ist. (08.05.2019/ac/a/m)









Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Über einen Zeitraum von vielen Jahren wäre es nicht denkbar gewesen, ernsthaft über den Kauf von Aktien mit geliehenem Geld nachzudenken. Zu schwach fielen die Renditen am Markt aus, während für das Fremdkapital hohe Schuldzinsen zu zahlen wären. Zuletzt kehrten sich diese Verhältnisse um. Handelt es sich also um eine günstige Chance am Kapitalmarkt?Per se ist es möglich, von einer sehr guten Ausgangslage zu sprechen, die in diesen Tagen beobachtet werden kann. Die Leitzinsen bewegen sich auf einem historisch niedrigen Niveau und lassen dadurch billige Kredite zu. Selbst Zusagen binnen weniger Minuten, wie sie von Morebanker angeboten werden, sind heute realistisch. Die Kreditnehmer erhalten zudem im Internet den direkten Zugriff auf die Verwaltung ihres Antrags.