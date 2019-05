Der Konzernumsatz des Medizintechnik-Unternehmens STRATEC sei in Q1 gegenüber dem Vorjahr um 20,3% auf 47,7 Mio. EUR (39,6 Mio. EUR) gestiegen. Der höhere Umsatz sei dabei insbesondere auf höhere Abrufzahlen von Systemen im Segment Instrumentation zurückzuführen. Das adjustierte EBIT sei um 26,2% auf 5,1 Mio. EUR gestiegen. Aufgrund der erwartungsgemäßen Entwicklung im ersten Quartal sowie aktueller Bestellprognosen, bestätige STRATEC ihre für das Geschäftsjahr 2019 gegebene Finanzprognose: währungsbereinigtes Umsatzwachstum von mindestens 12% (Basis: 187,8 Mio. EUR) und eine adjustierte EBIT-Marge von etwa 14% bis 15% (2018: 13,9%).



Der dänische Reedereikonzern Maersk (ISIN DK0010244508 / WKN 861837) habe in Q1 das operative Ergebnis (EBITDA) um mehr als 30% auf 1,24 Mrd. USD gesteigert. Der Umsatz sei auf 9,5 von 9,3 Mrd. USD gestiegen. Maersk habe seine Gewinnprognose für 2019 bestätigt, habe aber darauf verwiesen, dass Handelskonflikte und das sich verlangsamende Wirtschaftswachstum "beträchtliche Unsicherheiten" dargestellt hätten.



Der französische Energieriese Total wolle Insidern zufolge seinen Anteil am gigantischen Kaschagan-Ölfeld versilbern. Total wolle etwa ein Drittel seiner 16,8% an dem Ölvorkommen verkaufen und erhoffe sich dabei Erlöse von bis zu 4 Mrd. USD. Kaschagan sei eines der größten Ölfelder der Welt.



Der Euro habe seine Vortagesschwäche mehr als wettmachen können und sei wieder über 1,12 USD geklettert. Das Britische Pfund habe von der Ankündigung von Premierministerin Theresa May profitiert, am 7. Juni als Chefin der Konservativen Partei zurückzutreten und habe deutlich angezogen.



Auch die Ölpreise hätten zum Wochenende zugelegt. Marktteilnehmer hätten von einer Gegenbewegung nach den kräftigen Abgaben vom Vortag gesprochen. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate sei von 57,65 auf 58,40 USD gestiegen. Der Goldpreis habe sich auf seinem tags zuvor erreichten höheren Kursniveau weiter festsetzen können. (27.05.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,49%, MDAX +0,16%, TecDAX +0,12%) kehrte zum Wochenausklang etwas Ruhe unter den Anlegern zurück und damit die steigenden Kurse, so die Analysten der Nord LB.Der DAX notierte wieder über 12.000 Punkte. Auf der Unternehmensseite sei es ruhig geblieben. Die Berichtssaison sei zu Ende und auch auf der Nachrichtenseite sei es unauffällig geblieben.Die Wall Street ( Dow Jones +0,4%, S&P-500 +0,1%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,1%) habe von den jüngsten positiven Signalen Trumps zum Thema Zollkonflikt profitiert. Heute Feiertag: kein Handel. Unter den Einzelwerten habe Foot Locker im Fokus gestanden, die nach Quartalszahlen mit einem Minus von 16% abgestraft worden seien. Nikkei-225 starte freundlicher in die Woche: 21.181,12 Punkte.