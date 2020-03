Wien (www.aktiencheck.de) - Am gestrigen Handelstag ging es für nahezu alle Einzeltitel nach oben. Gesucht waren allen voran Aktien aus Sektoren, die in den vergangenen Tagen unter Druck gestanden hatten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Erholungstendenzen habe auch der Energie-Sektor gezeigt, der zuletzt auch wegen des Konflikts zwischen Russland und Saudi-Arabien bezüglich möglicher Förderkürzungen, stark unter Druck geraten sei. So sei es für die Aktien von Apache Corp. (ISIN: US0374111054, WKN: 857530, Ticker-Symbol: APA) um 13% aufwärts gegangen. Occidental Petroleum (ISIN: US6745991058, WKN: 851921, Ticker-Symbol: OPC, NYSE-Symbol: OXY) seien um 14,6% vorgerückt. Beide US-Unternehmen würden zu den Schieferölproduzenten (Fracking) zählen.Heute berichte unter anderem adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr. (11.03.2020/ac/a/m)