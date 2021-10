Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Wie von uns erwartet, ließ die Aufwärtsdynamik des DAX zu Wochenbeginn bereits wieder nach, so die Analysten der Helaba.Laut Berechnungen von Goldman Sachs sei der Immobilienmarkt Chinas rund 62 Billionen Dollar wert und stelle damit die größte Assetklasse der Welt dar. Steigende Rohstoffpreise und die damit einhergehenden Inflationsgefahren und stetige Zuwächse bei den Bondrenditen, um nur einige zu nennen, würden die Tendenz verstärken, die Risiken aktuell höher zu gewichten. Inwieweit die in Kürze an Fahrt aufnehmende Quartalsberichtssaison für eine Aufhellung des Gesamtbildes sorgen könne, bleibe abzuwarten.Weiterhin sei davon auszugehen, dass die Supports in Form der 200-Tagelinie und des 200-Tage-EMA (15.052/14.976) für den weiteren Verlauf von großer Bedeutung sein würden. Erstgenannte steige mittlerweile nur noch um rund 7 Punkte pro Tag, während der EMA lediglich ein Punkt zulege. Ein Richtungswechsel der Movings stelle ein wichtiges Kriterium für ein gültiges Verkaufssignal dar, sofern diese von oben nach unten durchbrochen würden. Insgesamt müsste, wenn es dazu komme, mit einer deutlichen Zunahme der Bewegungsdynamik gerechnet werden. Die nächsten Kursziele auf der Unterseite wären dann bei 14.914, 14.855, 14.745 und 15.685 Punkten zu finden. (12.10.2021/ac/a/m)