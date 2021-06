Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mit Blick auf den deutschen Aktienmarkt haben wir die Frage formuliert, ob die Karten neu gemischt werden könnten, so die Analysten der Helaba.Bemerkenswert sei zudem, dass immer mehr Privatanleger an die Börse strömen würden. Im Jahr 2020 sollten hierzulande über zwei Millionen neue Kapitalmarkteilnehmer hinzugekommen sein. In der Regel werde unterstellt, dass ein Bullenmarkt schon sehr weit fortgeschritten sei, wenn auch der "Letzte" noch partizipieren möchte. Unabhängig von dieser Theorie würden auch verschiedene Kennziffern für diese Annahme sprechen.Aus charttechnischer Sicht bedeutsam sei, dass der DAX am Montag nur kurz unter die 55-Tagelinie (15.369) abgerutscht sei und im Anschluss einen Rebound vollzogen habe. Damit sei einmal mehr die Bedeutung des Durchschnitts untermauert und zunächst ein Richtungswechsel des mittelfristigen Trends verhindert worden. Unterstützungen seien zudem bei 15.288, 15.239 und 15.114 Zählern zu finden. (22.06.2021/ac/a/m)