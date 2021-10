Die Investition in Aktien

Geld mit Aktien kann jeder verdienen

Online Casinos und Aktien

Insbesondere kurzfristige Anlageformen können nach der Investition zu schnellen Gewinnen durch Kursgewinne führen. Hier ist es durchaus möglich, binnen vergleichsweiser kurzer Zeiträume höhere Gewinne zu realisieren.



Geheimtipps der Analysten

Der Unterschied zu besonders populären Aktien und Aktien, die als Geheimtipp von Analysten angeboten werden, liegt vor allem darin, dass es sich hier auch durchaus um angeschlagene Aktien handeln kann, die sich dann später als lohnenswert herauskristallisieren.



Wer am Aktienmarkt erfolgreich sein möchte, der muss vor allem den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg in die Investition finden. Hilfreich können an dieser Stelle Insiderinformationen von Beteiligten sein. Sie sind in der Regel entweder mit der Unternehmensleitung oder der Erzielung profitabler Ergebnisse vertraut. Schnell zeigen sich auf dieser Basis zwei Aktien, die in der Vergangenheit deutlich unterbewertet waren. Bei genau diesen Aktien zeigte sich aber ein Insiderhandel.



Die Aktie des Pharmaunternehmens Annovis Bio

Das Unternehmen hat seinen Sitz in Berwyn im US-Bundesstaat Pennsylvania. Hier liegt der Fokus auf der Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Alzheimer, Parkinson und anderen neurodegenerativer Erkrankungen. Aktuell erprobt man dort in Phase-1- und Phase-2-Studien das Medikament ANVS401. Hier zeigte sich, dass bei den Probanden eine 30-prozentige Steigerung der kognitiven Fähigkeiten erfolgt sei. Gleichzeitig konnten dennoch keine signifikanten Verbesserungen bei anderen Schlüsselmerkmalen festgestellt werden.



Aufgrund dieser Studienergebnisse brachen die Kurse der Annovis Bio-Aktie ein. Rückblickend war der Aktienkursverlauf eher rasant. Zu Jahresbeginn wurde die Aktie mit 8 US-Dollar an der NYSE gehandelt. In der Folge stieg der Kurs bis zum Sommer sogar auf 132 US-Dollar. Nach der Veröffentlichung der Studie jedoch verlor die Aktie 75% ihres Wertes. Der Schlusskurs im Oktober lag bei 28,41 US-Dollar.



Doch die Aktie könnte durch neue Studiendaten auch schnell wieder klettern. Aktuell wurden neue Daten aus einer Phase-2-Studie zur Parkinson-Krankheit veröffentlicht. Hier konnten deutliche Verbesserungen der motorischen Fähigkeiten der Probanden beobachtet werden. Gerade aufgrund dieser Ergebnisse besteht bei Annovis durchaus Potenzial.



Auch der Annovis-CEO Maria Maccecchini hält den Anstieg der Aktie für sehr wahrscheinlich, das zeigte sich vor allem daran, weil die Konzernchefin in der vergangenen Woche 18.000 Aktien für 496.980 US-Dollar erworben hat.



Die Lebensmittelaktie Lamb Weston

Das Unternehmen, das sich auf die industrielle Verarbeitung von Kartoffeln und Kartoffelprodukten spezialisiert hat, hat seinen Sitz im US-Staat Idaho. Das Unternehmen liefert seine tiefgekühlten Pommes Frites in mehr als 100 Länder und gilt als einer der größten Hersteller in diesem Bereich. Im Jahresverlauf sank der Wert der Aktie von 80 auf 65 US-Dollar. Zwar konnte das Unternehmen im vergangenen Quartal einen Umsatz von 984 Millionen US-Dollar verzeichnen, was immerhin ein Wachstum von 13%, verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, bedeutet, doch das Unternehmen enttäuschte hinsichtlich der Aktiengewinne.



Hier hatten Analysten einen Gewinn von 0,37 US-Dollar pro Aktie vorhergesagt, doch die Aktie erreichte letztlich nur einen Gewinn 0,20 US-Dollar. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum bedeutet das eine Einbuße von 67%. Es sieht wohl so aus, als dass das Unternehmen die Umsätze derzeit in eine Expansionsstrategie steckt. So soll die Pommes-Frites-Anlage in American Falls erweitert werden. Doch hier sehen Analysten gerade die Zukunft der Aktie. Das Management von Lamb Weston sagt, dass es sich um einen vorübergehenden Kostendruck und eine Verknappung in der Lieferkette handeln würde.



Das sehen Analysten ganz genauso. Sobald eine Entlastung bei diesen Kosten eintritt, kann wieder eine Wertsteigerung erreicht werden. Erwartet wird hier in den kommenden Jahren ein Wachstum von 40%. Auch Lamb Weston teilt offensichtlich diese Einschätzung, denn das Verwaltungsratsmitglied Peter Bensen hat in der jüngeren Vergangenheit 278.700 US-Dollar in die eigenen Aktien investiert. (22.10.2021/ac/a/m)









