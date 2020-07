Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang gab es auch angesichts der feiertagsbedingt geschlossenen US-Börsen wenig Bewegung an den internationalen Finanzmärkten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Positiv hätten etwa Online-Lieferdienste hervorstechen können - ein Trend, der sich mit Beginn der COVID-19 Pandemie deutlich verstärkt habe. Die Aktien des Essenslieferanten Delivery Hero (ISIN DE000A2E4K43/ WKN A2E4K4) hätten um 5% höher geschlossen und seien damit auf ein Rekordhoch gestiegen. Auch die Papiere des Kochboxversenders HelloFresh (ISIN DE000A161408/ WKN A16140) seien zwischenzeitlich auf ein neues Rekordhoch gestiegen, hätten den Handelstag aber nahezu unverändert beendet. Nach oben sei es auch für die Anteilsscheine des französischen Versorgers Électricité de France (EDF) (ISIN FR0010242511/ WKN A0HG6A) gegangen. Angehobene Produktionsziele für Atomstrom hätten für ein Plus von rund 6% gesorgt. (06.07.2020/ac/a/m)

