Der Immobilienkonzern Deutsche Wohnen sei bislang gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Nach wie vor hätten sich mit knapp über einem Prozent nur wenige Mieter gemeldet und krisenbedingte Unterstützung angefragt, habe das Unternehmen mitgeteilt. Das Ergebnis aus dem operativen Geschäft (FFO I) sei von Januar bis September um lediglich 1,2% auf 422,4 Mio. EUR gesunken. Grund hierfür seien u.a. höhere Zinsaufwendungen gewesen. Für das Gesamtjahr erwarte der Konzern weiterhin einen FFO I auf dem Vorjahresniveau von rund 540 Mio. EUR.



Dank eines deutlichen Aufwärtstrends in Q3 (u.a. durch eine Erholung in China) sei die Reederei Hapag Lloyd (ISIN DE000HLAG475 / WKN HLAG47) in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres nur wenig von der Corona-Pandemie tangiert worden. Das Ergebnis vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (EBITDA) habe sich um 20,4% auf 1,8 Mrd. EUR erhöht. Das Konzernergebnis habe sich auf 538 (297) Mio. EUR verbessert. Die Umsätze hätten nach neun Monaten mit 9,362 Mrd. EUR marginal unter dem Vorjahreswert gelegen.



Verwerfungen durch die Corona-Pandemie hätten beim Salzgitter-Konzern in den ersten neun Monaten des Jahres deutliche Spuren hinterlassen. Von Januar bis Ende September sei ein Vorsteuerverlust von 224,4 (+40,7) Mio. EUR angefallen. Nach einem Einbruch in Q2 hätten sich die Auftragseingänge ab dem Frühsommer wieder belebt, habe der Stahlkonzern mitgeteilt. Der Außenumsatz habe sich mengen- und preisbedingt in den ersten neun Monaten auf 5,264 (6,637) Mrd. EUR reduziert. Im Gesamtjahr rechne der Konzern weiter mit einem merklich reduzierten Umsatz und einem Vorsteuerergebnis vor eventuellen Sondereffekten in der Größenordnung des Vorjahres (-253,3 Mio. EUR).



Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus habe im abgelaufenen Geschäftsjahr nach vorläufigen Ergebnissen einen Rückgang der Erlöse in Höhe von 13,6% auf 822,1 Mio. EUR hinnehmen müssen. Der Gewinn sei auf 30,0 (80,9) Mio. EUR gefallen. In Q4 des GJ habe man eine Erholung der Geschäftsentwicklung erkennen können. Deswegen schaue man nun mit Zuversicht nach vorne und rechne für das angelaufene GJ mit einem Umsatz von 850 bis 900 Mio. EUR, habe Stabilus mitgeteilt.



Der Euro habe sich zum Wochenausklang freundlicher präsentiert. Neben einer positiven Aktienmarktstimmung hätten am Nachmittag schwache Daten zum Verbrauchervertrauen in den USA für eine Bevorzugung der Gemeinschaftswährung gesorgt.



Der Anstieg der US-Ölreserven vom Vortag und schwache US-Konjunkturdaten hätten den Ölpreisen zugesetzt. Gold habe an die Vortagsgewinne angeknüpft und etwas höher notiert. (16.11.2020/ac/a/m)







Erneut konnten die Kurse am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,18%, MDAX +0,63%, TecDAX +0,42%) zulegen, so die Analysten der Nord LB.Etwas gebremst hätten dabei aber die hohen Corona-Neuinfektionszahlen. Unerwartet harte Auflagen der südkoreanischen Kartellbehörde für ein Gemeinschaftsunternehmen in Korea hätten den Anlegern des Essenslieferanten Delivery Hero die Stimmung vermiest. Am Ende habe der Titel 6,52% verloren.Die anhaltende Hoffnung auf bald verfügbare Corona-Impfstoffe und zum Teil überraschend gute Quartalsergebnisse hätten dem US-Aktienmarkt ( Dow Jones +1,37%, S&P-500 +1,36%, Nasdaq-Comp. +1,02%) vor dem Wochenende weiteren Auftrieb gegeben. Nikkei-225 starte fest in die Woche: 25.907 Punkte (+2,05%).