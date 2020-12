Continental wolle sich stärker auf Zukunftstechnologien wie die Vernetzung von Fahrzeugen, autonomes Fahren und Software konzentrieren. Konzernchef Setzer habe im Rahmen einer Präsentation seiner neuen Strategie mehrere solcher Technologiefelder genannt, auf denen der Konzern künftig stärker wachsen wolle als die Konkurrenz. Gleichzeitig wolle der Automobilzulieferer die Erträge in Produktbereichen sichern, die sich in einem gesättigten Marktumfeld behaupten müssten. Die Portfoliostrategie umfasse auch mögliche Zu- und Verkäufe sowie Partnerschaften.



Als strategische Mittelfristziele habe Setzer ein jährliches organisches Wachstum zwischen 5 und 8% und eine bereinigte operative Marge (EBIT-Rendite) von rund 8 bis 11% genannt. Über das bereits laufende Sparprogramm hinaus strebe Continental Produktivitäts-steigerungen mithilfe einer stärkeren Automatisierung und Digitalisierung der Produktion an. Die Antriebssparte Vitesco solle wie geplant im kommenden Jahr abgespalten werden.



Anfang des Monats habe Australien Pläne vorangetrieben, wonach Facebook und Google ihre Werbeeinnahmen mit Medien teilen sollten. Nun gehe der Ärger für Facebook weiter: Australien habe den US-Konzern wegen des Sammelns von Nutzerin-formationen ohne Einwilligung verklagt. Konkret werfe die australische Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde ACCC dem weltgrößten Internetnetzwerk vor, mit dem Schutz privater Daten zu werben, während insgeheim die Informationen genutzt würden, um Übernahmeziele ausfindig zu machen. Experten zufolge könnte es zur Abspaltung von Zukäufen kommen.



Der Euro habe seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. Rückenwind habe er durch neue Konjunkturdaten aus dem Währungsraum erhalten.



Unter Schwankungen hätten sich die Ölpreise in etwa auf dem Niveau des Vortages gehalten. Trotz der erhöhten Risikobereitschaft der Anleger habe der Goldpreis anziehen können. Er habe dabei auch vom schwächeren USD profitiert. (17.12.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Auch ein neuer trauriger Rekord bei den Corona-Todesfällen konnte die Anleger am deutschen Aktienmarkt ( DAX +1,52%, MDAX +0,77%, TecDAX +0,97%) nicht aufhalten, so die Analysten der Nord LB.Unter anderem hätten die deutlich aufgehellte Unternehmensstimmung in der Euro-Zone und die anhaltenden Hoffnungen auf den baldigen Start der Corona-Impfung den Markt nach oben getrieben. Stark gefragt gewesen seien wieder einmal Delivery Hero , die an der DAX-Spitze gleich um 5,67% angezogen hätten. Auch Bayer seien gesucht gewesen und hätten sich um 4,62% verbessert.Die US-Börsen ( Dow Jones -0,15%, S&P-500 +0,18%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,50%) seien uneinheitlich in den Feierabend gegangen. Impulse von der FED-Sitzung seien nicht gekommen. Die Währungshüter würden ihre Geldpolitik erst einmal unverändert lassen. Nikkei-225 notiere leicht freundlicher bei 26.807 Punkten (+0,18%).