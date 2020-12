HelloFresh profitiere stark von den Corona-bedingt geschlossenen Restaurants. Der Lebensmittel-Lieferdienst habe seine Umsatz- und Gewinnerwartungen für 2020 erneut nach oben geschraubt und erwarte währungsber. ein Wachstum von 107 bis 112% (bisher: 95 bis 105%). Auch operativ werde 2020 profitabler sein als gedacht, habe es geheißen. So werde die ber. Umsatzrendite vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (AEBITDA-Marge) bei 12,5 bis 13,5% (bisher: 11,25 bis 12,75%) erwartet.



Erwartungsgemäß keine guten Nachrichten von der TUI. Der Tourismusgigant habe wegen der Corona-Beschränkungen einen Riesenverlust im vergangenen Geschäftsjahr (30.09.) eingefahren. Das Minus habe bei rund 3,03 Mrd. EUR (Vorjahr: +532 Mio. EUR) gelegen. Die Erlöse seien um 58% auf 7,9 Mrd. EUR gesunken. Mit der Aussicht auf einen Impfstoff sehe die TUI 2021 als Übergangsjahr, 2022 sei dann mit einer Rückkehr zum Niveau vor Corona zu rechnen. Konkrete Prognosen habe der Reiseriese nicht genannt.



JOST Werke habe die Prognose für das GJ 2020 angehoben, nachdem sich der Markt für Nutzfahrzeuge im Laufe von Q4 weiter verbessert habe. Der Vorstand rechne nun mit einem Umsatzwachstum im einstelligen Prozentbereich gegenüber dem Vorjahr (Umsatz 2019: 736,7 Mio. EUR). Durch die bessere Auslastung in allen Werken erwarte das Unternehmen nun eine ber. EBITDA-Marge von höher als 12,0% (bisher: höher als 10,0%).



Der Euro sei trotz der EZB-Entscheidung weiter gestiegen.



Der starke Anstieg der US-Rohöllagerbestände habe die Ölpreise nur temporär belastet. Das schwarze Gold lebe derzeit von der Hoffnung auf ein Abflauen der Corona-Krise. Gold habe wenig verändert tendiert. (11.12.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,33%, MDAX +0,23%, TecDAX -0,07%) ging nach den jüngst verkündeten Maßnahmen der EZB etwas leichter aus dem Handel, schaffte es aber dennoch, seine Tagesverluste etwas einzugrenzen, so die Analysten der Nord LB. Delivery Hero sei erneut der Spitzenreiter im DAX mit +3% gewesen.Auf die Stimmung an der Wall Street ( Dow Jones -0,2%, S&P-500 -0,13%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,5%) habe zwar der überraschende Anstieg bei den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe gedrückt: In der vergangenen Woche hätten so viele Menschen erstmals Unterstützung beantragt wie seit fast drei Monaten nicht mehr. Doch die Hoffnung auf eine Verabschiedung eines Hilfspakets für die schwer unter der Corona-Pandemie leidende US-Wirtschaft habe größere Kursverluste verhindert. Nikkei-225 notiere schwächer bei 26.652,52 Punkten.