Sinkende Nachfrage wegen der Corona-Krise werde dem Ölkonzern Exxon Mobil in Q3 voraussichtlich einen größeren Quartalsverlust einbrocken als bisher erwartet. Auf Basis der vom Unternehmen genannten Belastungsfaktoren (schwache Gaspreise, Schwierigkeiten in der Logistik sowie geringere Margen im Raffineriegeschäft) errechne sich ein Verlust von bis zu 68 (bisherige Erwartung: -7) Cent je Aktie.



Der US-Absatz der VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403)-Konzernmarken in Q3 habe sich uneinheitlich gestaltet: Während der Absatz bei VW (-7,6% auf 86.446 Fahrzeuge) und Audi (-16% auf 47.893 Autos) zurückgegangen sei, habe Porsche ein Plus von 5% geschafft.



Auch BMW habe in Q3 Schwierigkeiten in den USA. Der Absatz sei um 16,2% auf 69.570 Automobile gesunken.



Walmart verkaufe seine britische Supermarktkette Asda für 8,8 Mrd. USD an die Unternehmerbrüder Issa und die Private-Equity-Gruppe TDR Capital. Die neuen Eigentümer hätten mitgeteilt, sie hätten der Supermarktkette zu neuem Wachstum verhelfen und bis 2023 mehr als 1 Mrd. GBP investieren wollen.



Der Euro habe am Freitag etwas nachgegeben. Investoren hätten nach der Erkrankung Trumps verstärkt den USD gesucht.



Die Verunsicherung der Anleger nach der Corona-Infektion von Trump und seiner Ehefrau habe risikoreichere Anlagen und damit auch den Ölpreis unter Druck gebracht. Am Goldmarkt sei es ruhig geblieben. Die Marke von 1.900 USD habe gehalten. (05.10.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Erkrankung des US-Präsidenten und eine abnehmende Dynamik am US-Arbeitsmarkt ( DAX -0,33%, MDAX -0,36%, TecDAX -1,13%) haben den deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende belastet, so die Analysten der Nord LB.Die Talfahrt von Bayer habe in abgeschwächter Form auch zum Wochenausklang angehalten. Die Aktien hätten 3,09% verloren. Gefragt gewesen seien defensive Werte wie E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) (+1,74%) und RWE (+1,89%).Ein an Dynamik verlierender US-Arbeitsmarkt sowie die Corona-Infektion von Trump hätten den Anlegern an der Wall Street ( Dow Jones -0,48%, S&P-500 -0,96%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -2,22%) die Stimmung verdorben und die Märkte schwächer schließen lassen. Nikkei-225 starte freundlich in die neue Handelswoche und stehe aktuell bei 23.305 Punkten, ein Plus von 1,19%.Die in die Schlagzeilen geratene Leasingfirma GRENKE habe in Q3 ein Neugeschäft in der Leasingsparte von 517,6 Mio. EUR erzielt. Damit liege der Wert um 24,6% unter dem vergleichbaren Vorjahreswert, aber knapp über den eigenen Erwartungen, habe GRENKE mitgeteilt. "Dass sich unser Leasingneugeschäft trotz der COVID-19-Pandemie positiv entwickelt, ist ein starkes Zeichen", so GRENKE-Chefin Leminsky. Dies stimme GRENKE vor dem Hintergrund der Attacke von Perring positiv. Der Deckungsbeitrag sei auf 18,4% (Q3 2019: 17,1%) gestiegen.