Der Kunststoffkonzern Covestro wolle von der niederl. DSM den Geschäftsbereich mit nachhaltigen Beschichtungsharzen für 1,61 Mrd. EUR übernehmen. Die Integration werde den Umsatz um rund 1 Mrd. EUR und das operative Ergebnis (EBITDA) um 141 Mio. EUR steigern, habe Covestro mitgeteilt. Der Konzern rechne zudem mit dauerhaften Synergieeffekten, die sich bis 2025 auf jährlich rund 120 Mio. EUR belaufen sollten. Finanzieren wolle Covestro die Übernahme zum Teil durch eine Kapitalerhöhung.



VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403)-Chef Diess habe das Ziel bekräftigt, 2020 ein positives operatives Ergebnis zu erzielen. Nach den massiven Absatzrückgängen der vergangenen Monate aufgrund der Corona-Pandemie erwarte er im September Auftragseingänge und Auslieferungen über dem Vorjahresniveau. Zudem gehe Diess für den weiteren Jahresverlauf von einer Fortsetzung des Aufwärtstrends aus.



Der US-Chiphersteller Micron Technology habe den Umsatz in Q4 auf 6,06 (Q3: 5,438) Mrd. USD gesteigert und dabei u.a. vom Trend zum Homeoffice profitiert. Das operative Ergebnis habe bei 1.157 (888) Mio. USD gelegen.



Der Euro habe einen Teil seiner Vortagesgewinne abgegeben.



Die Ölpreise hätten von den starken US-Wirtschaftsdaten profitiert und leicht angezogen. Gold habe die positive Entwicklung der beiden letzten Tage nicht fortsetzen können und pendle um die Marke von 1.890 USD. (01.10.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem zunächst schwächeren Beginn haben erfreuliche US-Konjunkturzahlen am Nachmittag am deutschen Aktienmarkt zu einer Reduzierung der Verluste geführt, so die Analysten der Nord LB.Am Ende hätten die Indices ( DAX -0,51%, MDAX +0,14%, TecDAX -0,30%) uneinheitlich tendiert. Covestro hätten nach der Übernahmeankündigung für einen Teilbereich der niederländischen DSM und einer dafür notwendigen Kapitalerhöhung mit einem Abschlag von 7,19% notiert.Die positiven US-Konjunkturdaten hätten den Kursen an der Wall Street ( Dow Jones +1,2%, S&P-500 +0,83%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,74%) Schwung gegeben. Die Datenanalysefirma Palantir habe mit einem Kurssprung von über 31% ein eindrucksvolles Börsendebüt gegeben.