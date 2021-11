Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der gesamtem letzte Woche stand der Aktienmarkt unter ungünstigen Einflüssen, berichten die Analysten der Helaba.



Zunächst seien es die Sorgen vor einer beschleunigten Gangart der FED und der latenten Angst gewesen, die EZB könne doch noch folgen, die belastet hätten. Letztlich hätten die Märkte angesichts der massiven Corona-Ängste am Freitag zwar die Zinsängste abgeschüttelt, die Dividendentitel hätten davon aber nicht profitieren können. Im Gegenteil: Mit einem "measuring gap" habe der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unter wichtigen Haltemarken eröffnet und diese bis zum Handelsschluss auch nicht zurückerobern können, sondern habe am Tagestief geschlossen.



Vor dem Hintergrund des Kursrutsches vom Freitag habe sich das technische Setup deutlich verschlechtert. Nicht nur wichtige Haltemarken, u.a. in Form der 55- und 100-Tagelinien und des markanten Tiefs bei 15.495 seien durchbrochen worden, auch die quantitativen Indikatoren stünden im Verkauf. Der DMI werde dabei von einem steigenden ADX begleitet, was drauf hindeute, dass der Abwärtsimpuls an Kraft gewinne. Entscheidend könnte auf der Unterseite die Zone um 15.000 Punkte werden. Darunter würden weitere Verluste bis zum Oktobertief bei 14.818 Zählern drohen. Erste Berichte über einen milden Verlauf von Omikron-Ansteckungen könnten heute für Beruhigung am Markt sorgen. (29.11.2021/ac/a/m)

