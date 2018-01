Die Börse in Japan habe einen leichten Rückgang auf 23.788,20 Punkte (-0,26%) verzeichnet.



Der Autozulieferer Continental habe seinen Umsatz im abgelaufenen Jahr deutlich gesteigert und dabei auch von einem starken vierten Quartal profitiert. Die Erlöse seien um 8% auf rund 44 Mrd. EUR geklettert, wie Conti mitgeteilt habe. Die EBIT-Marge habe bei 10,8% und damit um 0,3% über der Prognose des Unternehmens gelegen. Für 2018 rechne Konzernchef Degenhart mit einem Umsatz von 47 Mrd. EUR, die EBIT-Marge solle bei 10,5% liegen. Zudem habe das Unternehmen Medienberichte bestätigt, wonach ein Umbau des Konzerns geprüft werde.



Samsung (ISIN US7960542030 / WKN 923086) habe nach vorläufigen Zahlen den Gewinn im vierten Quartal um 64% auf 15,1 Bio. Won (11,8 Mrd. EUR) gesteigert, sei damit aber dennoch unter den Erwartungen geblieben. Der Umsatz soll ebei 66 Bio. Won (+23,8%) liegen. Gebremst worden sei das Wachstum u.a. durch die starke Heimatwährung, habe es geheißen.



Der Eurokurs habe sich weiter gen Süden entwickelt und notierte zuletzt bei 1,1932 US-Dollar. Zwischenzeitlich sei die Gemeinschaftswährung Richtung 1,19 gefallen. Zuvor habe die EZB bereits den Referenzkurs auf 1,1932 (Montag: 1,1973) US-Dollar festgesetzt. Die am Freitag bekannt gegebene schwache Inflation im Währungsraum habe Spekulationen gedämpft, dass eine Zinserhöhung der EZB schneller als bisher gedacht kommen könnte, habe es zur Begründung der Schwäche geheißen. Aus technischer Sicht sollte der Bereich um 1,185 bzw. der seit Juni bestehende Aufwärtstrend um 1,180 US-Dollar eine Unterstützung darstellen.



Die Ölpreise hätten am Dienstag erneut nach oben tendiert und neue Mehrjahreshochs erreicht. Die Lage im Iran bleibe weiter ein unterstützender Einflussfaktor auf den Preis. Der Goldpreis habe sich am Dienstag leicht abgeschwächt. (10.01.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ( DAX +0,13%, MDAX +0,41%, TecDAX +0,55%) hat auch am Dienstag zugelegt, allerdings scheint die Kraft der Aufwärtsbewegung etwas nachzulassen, so die Analysten der Nord LB. Continental sei an der DAX-Spitze um 5,37% nach oben geschossen, nachdem Medien berichtet hätten, der Konzern plane eine Aufspaltung. E.ON ( ISIN DE000ENAG999 WKN ENAG99 ) habe als schwächster Titel im DAX 2,09% verloren. Nordex habe im TecDAX 6,06% gewonnen. Der Konzern habe sich einen Großauftrag aus den USA gesichert.Die Wall Street (Dow Jones-Index Index ( ISIN US2605661048 WKN 969420 ) +0,41%, S&P-500 +0,13%, Nasdaq +0,09%) habe die Rekordjagd auch ohne marktbewegende Faktoren am Dienstag fortgesetzt. Boeing habe nach Rekordauslieferungen im vergangenen Jahr angehalten. Mit einem Plus von 2,67% habe die Aktie des Flugzeugherstellers ganz oben im Dow gestanden. Aktien von GoPro seien dagegen auf Talfahrt geblieben und hätten weitere 5,95% eingebüßt. Der Action-Kamerahersteller habe die Anleger zu Wochenbeginn mit einem pessimistischen Geschäftsausblick geschockt.