Der Nikkei 225 notiere aktuell nur wenig verändert bei 23.190 Punkten (+0,23%).



Insbesondere die Rückgänge bei den Werbeerlösen hätten beim Medienriesen Bertelsmann im ersten Halbjahr zu einer Schrumpfung des Konzernumsatzes um 8,9% auf 7,8 Mrd. EUR geführt. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei auf 1,01 (1,29) Mrd. EUR gefallen, das Konzernergebnis habe leicht auf 488 (502) Mio. EUR nachgegeben. "Wir sind gut in das Jahr gestartet, spüren jedoch seit März die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie - insbesondere auf den Werbemärkten", habe Unternehmenschef Rabe erklärt.



Der Videodienstanbieter Zoom habe in Q2 stark von der Corona-Krise profitiert und hebe den Ausblick für das Gesamtjahr erneut an. Die Erlöse seien gegenüber dem Vorjahr um 355% auf 663,5 Mio. USD gestiegen. Der den Aktionären zurechenbare Gewinn sei auf 185,7 (5,5) Mio. USD explodiert. Inzwischen komme Zoom nach eigenen Angaben auf 370.200 institutionelle Kunden mit mehr als zehn Mitarbeitern. Dabei würden sich immer mehr der Nutzer für ein kostenpflichtiges Abomodell entscheiden. Für das Gesamtjahr sei die Umsatz-Prognose auf 2,37 bis 2,39 Mrd. USD (ca. +280% ggü. Vorjahr) angehoben worden.



Der Euro habe zunächst die 1,20 USD-Marke überspringen können, habe die Gewinne nach Bekanntgabe starker US-Konjunkturdaten (besser als erwartet ausgefallener US-Einkaufsmanagerindex Industrie) aber wieder abgegeben und etwas leichter geschlossen.



Ansprechende Konjunkturdaten hätten die Ölpreise am Dienstag angetrieben. Gold habe leichte Zuwächse verzeichnet. (02.09.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Bei einer durch positive Konjunkturdaten freundlichen Grundstimmung haben die Indices am deutschen Aktienmarkt ( DAX +0,22%, MDAX +0,25%, TecDAX +0,18%) leichte Zugewinne verzeichnet, so die Analysten der Nord LB. Continental-Aktien hätten am DAX-Ende 2,35% nachgegeben. Das Unternehmen wolle seinen Sparkurs verschärfen.Ansprechende Konjunkturdaten hätten an der Wall Street ( Dow Jones +0,76%, S&P-500 +0,75%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +1,39%) für freudige Gesichter gesorgt. Zoom-Aktien hätten nach überzeugenden Zahlen 40,78% gewonnen.