Die Unsicherheit über die Auswirkungen der Lungenkrankheit habe die Rekordjagd an der Wall Street erst einmal beendet (Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) -0,52%, S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) -0,27%, NASDAQ Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) -0,19%). Besonders Aktien von im Tourismus tätigen Firmen hätten gelitten. Boeing (ISIN US0970231058/ WKN 850471) rechne wohl erst zur Jahresmitte mit einer Aufhebung des Flugverbots für die 737 MAX; die Aktie habe teilweise vom Handel ausgesetzt werden müssen und den Tag mit minus 3,33% beendet.



Ungeachtet der Diskussion um die chinesische Lungenkrankheit sei es mit dem Nikkei 225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) bergauf gegangen: +0,70% auf 24.031 Punkte.



Heidelberger Druckmaschinen (ISIN DE0007314007/ WKN 731400) senke Prognosen: Der Druckmaschinenhersteller gehe aufgrund einer weiterhin geringen Investitionsneigung in Europa von einem kleinen Nettoverlust (bisher: Ausgeglichenes Ergebnis) im Gesamtjahr 2019/2020 aus. Das EBITDA ohne Restrukturierungsergebnis und ohne den Einmalertrag aus dem Verkauf der Hi-Tech Coatings werde nur noch in einer Bandbreite von 5,5% bis 6,0% (bislang 6,5% bis 7,0%) vom Umsatz erwartet. Auch der Umsatz werde mit rund 2,49 Mrd. EUR leicht unter dem Vorjahreswert und unter der bisherigen Erwartung liegen, habe es weiter geheißen.



Ein erfreuliches Q4 habe beim Modekonzern HUGO BOSS zum Erreichen des Jahresziels 2019 geführt. U.a. dank guter Geschäfte im Online-Handel und in China sei der Umsatz nach ersten Berechnungen währungsbereinigt um 2% auf 2,884 Mrd. EUR geklettert. Das operative Ergebnis (EBIT) solle bei 333 Mio. EUR liegen, ein Minus von 4%.



Die UBS (ISIN CH0244767585/ WKN A12DFH) habe 2019 einen Vorsteuergewinn von 5,577 Mrd. USD erzielt. Der Reingewinn sei um 5% auf 4,304 Mrd. USD gesunken. Die Rendite auf das ausgewiesene Kernkapital habe bei 12,4% gelegen. Für die Jahre 2020 bis 2022 rechne die Schweizer Bank nur noch mit einer Rendite auf das harte Kernkapital von 12% bis 15%, bislang sei sie von 17% ausgegangen. (22.01.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices am deutschen Aktienmarkt beendeten den Dienstagshandel uneinheitlich, berichten die Analysten der NORD/LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) habe nach anfänglichen Verlusten wegen des asiatischen Lungenvirus sogar marginal in die Gewinnzone vordringen können (DAX +0,05%, MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) -0,15%, TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) -0,08%).Die Angst vor einer Ausbreitung der Lungenkrankheit habe Lufthansa (ISIN DE0008232125/ WKN 823212) ihren seit Tagen anhaltenden Sinkflug fortsetzen lassen. Am Ende habe der Wert 3,38% im Minus gelegen. Im MDAX hätten HUGO BOSS (ISIN DE000A1PHFF7/ WKN A1PHFF) nach guten Geschäftszahlen im Fokus (+6,80%) gestanden.