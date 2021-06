Wien (www.aktiencheck.de) - Der Online-Optiker Mister Spex will beim geplanten Börsengang rund 9,8 Mio. neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung sowie rund 3,3 Mio. bestehende Aktien aus dem Bestand von Altaktionären an die Börse bringen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Darüber hinaus stünden rund weitere 2 Mio. bestehende Aktien zur Deckung eventueller Mehrzuteilungen zur Verfügung. Die festgesetzte Preisspanne liege zwischen EUR 23 und EUR 27 je Aktie. Die Aktien könnten bis zum 30. Juni gezeichnet werden, wobei das Börsendebüt an der Frankfurter Börse für den 2. Juli geplant sei.



Gegen Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001) sei in den USA nach langer Pause wieder eine Klage wegen eines Krebsleidens nach Verwendung des umstrittenen Unkrautvernichters Glyphosat vor Gericht eingereicht worden. Ein Ende in dieser Causa sei nicht in Sicht, was wenig überraschend auf die Stimmung drücke. Die Aktien hätten 1,7% nachgegeben. (23.06.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Bayer



