Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Vorfälle in Washington haben die Stimmung am Aktienmarkt kaum beeinflusst, so die Analysten der Helaba.



Vielmehr bestimme die Reflationsfantasie die Marktkommentare, insbesondere nachdem die US-Demokraten das Ziel, die republikanische Mehrheit im Senat zu beenden, erreicht hätten. Vor allem am Rentenmarkt habe sich die Spekulation auf höhere Staatsausgaben bemerkbar gemacht, aber auch an den Aktienmärkten habe es Wirkungen gegeben. So hätten vor allem die Techwerte unter Druck gestanden. Eine möglicherweise stärkere Regulierung der Internetgiganten, falls Joe Biden auf die Unterstützung beider Kongresskammern zählen könne, spiele dabei eine Rolle. Zusammen mit steigenden Inflationserwartungen sehe man zudem gute Chancen, dass die Underperformance der Value Stocks gegenüber den Wachstumswerten ende.



Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe sich den schwachen Vorgaben für die US-Techs entziehen können und deutlich im Plus geschlossen. Übergeordnet sei das Bild unverändert: Aktienkurse würden durch die großzügige Geldpolitik latent unterstützt, während die konjunkturelle Perspektive durch Lockdown-Verlängerungen und/oder Verschärfungen getrübt werde. Auf technischer Seite könne hervorgehoben werden, dass der DAX trotz der Rücksetzer nach dem Rekordhoch vom ersten Börsentag oberhalb der 21-Tagelinie (knapp unter 13.500) liege. Idealtypisch seien die begleitenden Indikatoren aber nicht. Zwar stehe der DMI im Kauf, der ADX lasse aber zu wünschen übrig. (07.01.2021/ac/a/m)

