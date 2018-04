Für besondere Beachtung habe etwa das Zahlenwerk des Streamingdienstes Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) gesorgt. Die Marktschätzungen der Analysten seien deutlich übertroffen worden, insbesondere das Kundenwachstum habe bei der Berichterstattung herausgestochen. Das Unternehmen habe im Berichtszeitraum 7,4 Millionen Kunden hinzugewonnen (erwartet worden sei nur ein Zuwachs von 6,5 Millionen, insgesamt habe Netflix nun 125 Millionen Kunden weltweit) und seine Erlöse um gut 40 Prozent steigern können. Die Aktie sei als Reaktion auf die guten Geschäftszahlen kräftig um über fünf Prozent nach oben gesprungen und habe den gesamten US-Technologiesektor positiv beeinflusst. Seit Jahresbeginn habe die Netflix-Aktie über 70 Prozent an Wert gewonnen.



Der Industriesektor sei positiv von überraschend guten Zahlen des Schweizer Industriekonzern ABB (ISIN CH0012221716/ WKN 919730) beeinflusst worden. Dort seien die Auftragseingänge um 16 Prozent angestiegen, auch Umsätze und Profitabilität hätten oberhalb der Erwartungen gelegen. Nach Bekanntgabe der Zahlen hätten die Aktien von ABB um über fünf Prozent an Wert zugelegt.



US-Banken hätten hingegen für gemischte Gefühle am Markt gesorgt. Die von den Instituten veröffentlichten Daten zum ersten Quartal des Jahres seien an den Börsen überwiegend negativ aufgenommen worden. Zwar hätten die Banken größtenteils die Gewinnschätzungen der Analysten schlagen können, das Kreditwachstum sei jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Sektor bleibe allerdings sehr günstig bewertet.



Halbleiteraktien hätten auf Indexebene fast vier Prozent verloren, nachdem Taiwan Semiconductor (ISIN US8740391003/ WKN 909800) für den globalen Halbleiter-Sektor nur noch mit einem Umsatzwachstum von fünf Prozent rechne. Der Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985)-Zulieferer begründe das unter anderem mit einer Schwäche bei Mobilfunkprodukten.



Insgesamt hätten die weltweiten Börsen in der abgelaufenen Handelswoche positive Vorzeichen verzeichnet. Auf Basis des MSCI Welt habe der Zugewinn bei 1,3 Prozent (in lokaler Währung) gelegen. Die Schwellenländer hätten auf Indexebene 1,2 Prozent hinzugewonnen. Besonders gut habe sich der italienische Aktienindex MIB (ISIN IT0003465736/ WKN 145814) entwickelt, der derzeit 1,9 fester als vor einer Woche notiere. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) habe sich hingegen nur leicht um 0,7 Prozent verbessern können.



Die Börsen befänden sich aktuell wieder in ruhigerem Fahrwasser. Da eine erneute geopolitische Eskalation mit eventuellen weiteren Angriffen des Westens in Syrien ausgeblieben sei, sei die Volatilität an den Aktienmärkten gesunken. Sollten die politischen Entscheidungsträger Ruhe bewahren und es zu keinen größeren politischen Störfeuern kommen, sollte die Kombination aus guter Unternehmensberichterstattung und einer Anlegerstimmung, die inzwischen nach den Übertreibungen im Januar wieder im neutralen Bereich sei, für Rückenwind an den Aktienmärkten sorgen. (Ausgabe vom 20.04.2018) (23.04.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der militärische Schlag der USA, Großbritanniens und Frankreichs gegen Stützpunkte der syrischen Armee beeinflusste die Börsen zu Beginn der letzten Woche kaum, die europäischen Märkte konnten sogar kleine Zugewinne erzielen, so die Experten von Union Investment.Die Furcht der Anleger vor einer direkten Konfrontation zwischen den USA und Russland in Syrien habe sich zunächst als unbegründet herausgestellt. Unterstützend gewirkt habe Chinas Wirtschaftswachstum für das erste Quartal, welches etwas oberhalb der Markterwartungen gelegen habe. Das Reich der Mitte wachse zum dritten Mal in Folge um 6,8 Prozent.Auch schwächere Konjunkturdaten hätten für keine nennenswerten Impulse am Aktienmarkt gesorgt. So sei etwa der deutsche ZEW-Index auf den tiefsten Stand seit Ende 2012 gefallen, Börsianer würden laut der Umfrage die Aussichten für die deutsche Wirtschaft wegen des Handelskonflikts und der Syrien-Krise schlechter einschätzen. Der Index sei im April um 13,3 auf minus 8,2 Punkte gesunken. Erwartet worden sei ein Wert von minus einem Punkt.