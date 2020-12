Frankfurt (www.aktiencheck.de) - An den Aktienmärkten ist es zu weiteren Gewinnen gekommen, berichten die Analysten der Helaba.Nicht zu vergessen seien die unterstützenden Maßnahmen vonseiten der Notenbanken. In diesem Zusammenhang sei auf die heute anstehende FOMC-Sitzung verwiesen, bei der eine Ausweitung des Anleihekaufprogramms beschlossen werden dürfte. All dies sei der Grund dafür, dass Anleger die zahlreichen Belastungsfaktoren zum Teil ausblenden würden.Der DAX setze seine Konsolidierung auf hohem Niveau fort. Daran dürfte sich kaum etwas ändern. Es gebe zwar zahlreiche Belastungsfaktoren und die Bewertungen sind zum Teil recht hoch, dies werde aber kompensiert durch die anlaufenden Impfungen, fiskal- und geldpolitische Impulse und Hoffnungen auf eine Konjunkturerholung im Verlauf des Jahres 2021. Am technisch uneinheitlichen Bild des DAX habe sich zuletzt wenig verändert, wenngleich die 21-Tagelinie bei 13.253 Punkten habe überwunden werden können. Das Kursmomentum sei aber schwach und der ADX weiter rückläufig. Insofern gebe es derzeit keine Hinweise auf einen deutlichen Impuls nach oben. (16.12.2020/ac/a/m)