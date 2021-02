Beiersdorf habe den Umsatzrückgang im abgelaufenen Jahr eingrenzen können und zudem Marktanteile hinzugewonnen. Die Erlöse hätten 2020 bei 7,025 Mrd. EUR gelegen, ein Minus von 8,2%. Wegen unvermindert hoher Investitionen sei das Ergebnis vor Sondereffekten auf 636 (788) Mio. EUR zurückgegangen. Für das laufende Jahr habe sich Beiersdorf optimistisch gezeigt, obwohl noch einige Unsicherheiten bestünden. Für die Consumer-Sparte habe Beiersdorf ein nicht beziffertes Umsatzwachstum und eine operative EBIT-Rendite auf Vorjahreshöhe in Aussicht gestellt.



Die Corona-Pandemie habe auch den Auto- und Industrie-Zulieferer NORMA Group 2020 belastet. Bei einem Erlösrückgang um 13,4% auf 952,2 Mio. EUR sei das bereinigte operative Ergebnis (EBITA) nach vorläufigen Zahlen um 62,3% auf 54,6 Mio. EUR eingebrochen. Dabei hätten sich insbesondere im zweiten Halbjahr Erholungstendenzen gezeigt, vor allem in China, so Vorstandschef Schneider.



Trotz einer Erholung im zweiten Halbjahr habe der französische Luxusgüterkonzern KERING im vergangenen Jahr unter den Corona-bedingten Einschränkungen gelitten. Bei einem auf 13,1 Mrd. EUR (-17,5%) rückläufigen Umsatz habe der Konzern unter dem Strich 2,15 Mrd. EUR verdient, ein Minus von 6,9%.



Steigende Kapitalmarktzinsen in den USA, eine schwächere Tendenz an den Aktienmärkten und die aktuellen Angaben zu den US-Einzelhandelsumsätzen hätten den Euro gegenüber dem USD fallen lassen.



Produktionsausfälle und Lieferprobleme als Reaktion auf die Kältewelle in den USA hätten die Ölpreise weiter angetrieben. Der Zinsanstieg in den USA mache Gold für viele Anleger unattraktiver. Der Preis für die Feinunze habe weiter nachgegeben. (18.02.2021/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Vermehrte Aussagen von einer Rückkehr zur Inflation haben den deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,10%, MDAX -1,23%, TecDAX -1,30%) ausgebremst, so die Analysten der Nord LB.DAX-Schlusslicht Beiersdorf habe unter enttäuschenden Aussagen zur Profitabilität gelitten (-5,89%). Infineon (-3,28%) und SAP (-3,62%) hätten die Kursschwäche der technologielastigen NASDAQ-Börse in den USA zu schaffen gemacht.Die Aktienrally an den US-Börsen ( Dow Jones -0,2%, S&P 500 0,00%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,6%) sei gestoppt worden. Annahmen auf eine anziehende Inflation hätten den US-Börsen zugesetzt. Nikkei 225 notiere aktuell wenig verändert bei 30.236,09 Punkten.