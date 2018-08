Der US-Chipanlagenbauer Applied Materials habe in Q3 den Umsatz um 19% auf 4,468 Mrd. USD verbessert. Im gleichen Zeitraum habe sich der Nettogewinn um 27% auf 1,173 Mrd. USD erhöht. Nachdem zuletzt viele Kunden in ihre Halbleiter-Produktion investiert hätten, gebe CEO Dickerson einen eher verhaltenen Ausblick für das Schlussquartal. Er rechne mit weniger Umsatz und Gewinn als im abgelaufenen Quartal.



Der US-Grafikkarten-Produzent Nvidia habe die Erlöse in Q2 um 40% auf 3,123 Mrd. USD steigern können, der Nettogewinn habe sich überproportional um 89% auf 1,101 Mrd. USD erhöht. Für das laufende Quartal rechne das Unternehmen mit einem Umsatz von 3,25 (+/- 2%) Mrd. USD, was am Markt mit Enttäuschung aufgenommen worden sei. Vor allem das Geschäft mit Chips für die Krypto-Industrie laufe schlechter als erwartet, habe es geheißen.



Grand City Properties habe das operative Ergebnis (FFO I) in H1 um 16% auf 99 Mio. EUR gesteigert. Der Nettogewinn sei um 21% auf 271 Mio. EUR geklettert. Die Wohnimmobilienfirma habe die Gesamtjahresziele bestätigt.



Die weltgrößte Containerschiff-Reederei A.P. Moller Maersk (ISIN DK0010244508 / WKN 861837) habe den Umsatz in Q2 (inkl. Hamburg Süd) um 24% auf 9,5 Mrd. USD gesteigert. Das EBITDA sei auf 883 (1.073) Mio. USD gesunken. Im Gesamtjahr werde mit Erlösen von 40 Mrd. USD gerechnet.



Neue Sanktions-Drohungen der USA gegen die Türkei hätten die türkische Währung am Berichtstag wieder unter Druck gesetzt. Der Euro habe sich gegenüber dem USD weiter stabilisieren können und einen Ausflug über die Marke von 1,14 USD gemacht.



Die Ölpreise hätten sich weiter nach oben bewegt und dabei einen Teil der am Mittwoch erlittenen Verluste wieder aufgeholt. Goldpreis habe mit 1.184 USD (+11 USD) Erholungsansatz gezeigt. (20.08.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Indices am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,22%, MDAX -0,20%, TecDAX -0,25%) sind vor dem Wochenende etwas leichter aus dem Handel gegangen, so die Analysten der Nord LB.Im Verlauf hätten sie aufgrund der schwelenden Türkei-Krise deutlicher nachgegeben. Nach den deutlichen Abschlägen der Vortage habe sich die Bayer-Aktie etwas erholen können und mit einem Plus von 1,75% den Spitzenplatz im DAX belegt. Eine negative Studie zur Baustoffbranche habe bei HeidelbergCement am Tabellenende für ein Kursminus von 2,62% gesorgt.Nach einem verhaltenen Start seien die Kurse an den US-Börsen ( Dow Jones +0,43%, S&P-500 +0,33%, Nasdaq +0,13%) am Freitag gestiegen. Dabei habe der Markt erneut von der Hoffnung auf moderatere Töne im Handelsstreit mit China profitiert. Caterpillar habe mit +2,26% an der Dow-Spitze notiert, Apple mit einem Zugewinn von 2,00% knapp dahinter. Technologiewerte Nvidia (-4,90%) und Applied Materials (-7,78%) seien nach verhaltenen Geschäftsausblicken unter Druck geraten.Der Nikkei 225 notiere aktuell mit -0,15% bei 22.237 Punkten kaum verändert.