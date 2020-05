Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs im Zusammenhang mit dem VW (ISIN DE0007664039 / WKN 766403)-Dieselskandal hätten Käufer manipulierter Dieselautos grundsätzlich Anspruch auf Schadenersatz. Sie könnten ihr Fahrzeug zurückgeben und von Volkswagen den Kaufpreis teilweise zurückverlangen, habe es in dem BGH-Urteil geheißen. Es sei das erste höchstrichterliche Urteil im Dieselskandal. Die Rechtsauffassung des BGH habe Auswirkungen auf die noch anhängigen Klageverfahren vor den Land- und Oberlandesgerichten in Deutschland.



Insgesamt gebe es in Deutschland laut VW noch 60.000 Klagen, in denen Dieselhalter Schadensersatz von VW verlangen würden. VW wolle nach dem Urteil des BGH Besitzern manipulierter Dieselautos eine Einmalzahlung zur Beilegung ihrer Klagen anbieten. Die Höhe der Zahlungen hänge vom Einzelfall ab. "Volkswagen ist nun bestrebt, diese Verfahren im Einvernehmen mit den Klägern zeitnah zu beenden", habe es geheißen.



Die Gespräche zur Rettung der Lufthansa würden sich offensichtlich in der finalen Phase befinden. "Die Verhandlungen sind in der End-phase, aber noch nicht abgeschlossen", habe eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums gesagt. Der Lenkungsausschuss des Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) müsse noch dazu tagen und das vorliegende Konzept billigen, habe es gehießen.



Der besser als erwartet ausgefallene ifo-Geschäftsklimaindex für Mai habe dem Euro nur kurzfristig geholfen, seine zwischenzeitlichen Verluste aufzuholen.



Die Ölpreise hätten nach einem sehr ruhigen Handel unverändert geschlossen. Die relative Ruhe am Goldmarkt habe auch zum Wochenstart angehalten. (26.05.2020/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Der ifo-Geschäftsklimaindex verhalf dem deutschen Aktienmarkt ( DAX +2,87%, MDAX +2,02%, TecDAX +2,17%) zum deutlichen Plus, so die Analysten der Nord LB.Impulse aus Amerika seien ausgeblieben. Bayer habe an der DAX-Spitze 7,8% zugelegt. Offenbar sei ein Ende im milliardenschweren Glyphosatstreit in den USA in Sicht.Wegen des "Memorial Days" seien die US-Börsen am Montag geschlossen geblieben. Nikkei-225 notiere freundlicher: aktuell bei 21.247,98 Punkten.