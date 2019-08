Neben der Offerte der Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle, die noch bis 5. September laufe und eine hohe Mindestannahmequote von 70% vorsehe, habe nun auch der österreichische Sensor-Chip-Hersteller AMS ein Übernahmeangebot für den Lichttechnik-Konzern OSRAM vorgelegt. AMS biete je Aktie EUR 38,50 und damit 10% mehr als die beiden Finanzinvestoren. Der Gesamtwert liege damit bei rund 4,2 Mrd. EUR.



Salzgitter habe in Q2 unter der sich abschwächenden Konjunktur gelitten. Bei Erlösen von 2,2 Mrd. EUR (-3%) sei der Vorsteuergewinn auf 19,4 Mio. EUR eingebrochen. Neben der kriselnden Automobilkonjunktur habe Salzgitter als weitere Gründe für das schwächere Abschneiden den Anstieg von Rohstoffpreisen und ein Stahlüberangebot in der EU genannt. Dennoch hätten nach Angaben von CEO Fuhrmann alle Bereiche ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Nach einem sehr guten Auftaktquartal sei das Halbjahresergebnis aber zufriedenstellend. Der Umsatz habe bei 4,5 (4,6) Mrd. EUR gelegen, der Gewinn vor Steuern habe 145,3 (198,6) Mio. EUR erreicht.



Die Deutsche Pfandbriefbank habe in H1 mit 117 (122) Mio. EUR etwas weniger verdient als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Dank eines höheren Neugeschäfts von 4,6 (3,8) Mrd. EUR sei aber das Zinsergebnis um 4% auf 229 Mio. EUR gestiegen.



Beim Versicherungskonzern Talanx seien die gebuchten Bruttoprämien in H1 um 11,2% auf 20,9 Mrd. EUR gestiegen, das operative Ergebnis habe um 2,7% auf 1,244 Mrd. EUR verbessert werden können. Das Konzernergebnis habe 477 Mio. EUR (+9,4%) erreicht. Das Unternehmen habe den Ausblick für den Nettogewinn auf mehr als 900 (bisher: 900; Vorjahr: 703) Mio. EUR angehoben.



Der Euro habe am Montagnach einer Schwächephase in der Mitte des Handelstages etwas freundlicher tendiert. Mit dem Ausbleiben neuer Konjunkturdaten habe der Gemeinschaftswährung aber eine klare Orientierung gefehlt.



Die Ölpreise hätten nur wenig verändert tendiert. Der Angst vor einer weiteren Abkühlung der Weltwirtschaft stehe nach wie vor die politische Gemengelage in der Golfregion gegenüber. Gold habe nach anfänglicher Schwäche etwas freundlicher tendiert. (13.08.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach einem starken Beginn sind die Kurse am deutschen Aktienmarkt ( DAX -0,12%, MDAX -0,41%, TecDAX -0,93%) im weiteren Verlauf wieder zurückgekommen, so die Analysten der Nord LB.Ab dem Mittag habe der DAX bis zum Handelsende um den Vortageswert gependelt, MDAX und TecDAX hätten etwas deutlicher im Minus gelegen. Banktitel seien die Verlierer des Tages gewesen: Deutsche Bank habe am DAX-Ende -5,49% eingebüßt, Commerzbank im MDAX -3,98%. Banken würden u.a. unter der konjunkturellen Abschwächung leiden. OSRAM seien nach einem zweiten Übernahmeangebot gesucht gewesen und hätten haussiert (+10,43%). Ebenfalls in der zweiten Reihe sei es nach den Quartalszahlen und einem leicht ermäßigten Gesamtjahresausblick für Salzgitter um 8,33% nach unten gegangen.An den US-Börsen ( Dow Jones -1,49%, S&P-500 -1,23%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -1,2%) seien die Kurse zum Wochenstart zurückgegangen. Die Sorgen vor einer weiteren Abschwächung der Konjunktur weltweit hätten belastet. Hinzu seien die sich ausweitenden Proteste in Hongkong gekommen. Banken seien auch an der Wall Street unter Druck gewesen: Goldman Sachs -2,6%, J.P. Morgan -1,9%. Nikkei 225 tendiere nach dem gestrigen Feiertag aktuell schwächer bei 20.431 Punkten (-1,23%).