Der Nikkei-225 notiere aktuell 0,53% höher bei 24.249 Punkten.



Die Produktionseinschränkungen aufgrund der Trockenheit hätten sich bei K+S (ISIN DE000KSAG888 / WKN KSAG88) negativ auf das Ergebnis bemerkbar gemacht. Wie der Konzern mitgeteilt habe, werde in Q3 ein negativer Effekt von rund 80 Mio. EUR auf das Betriebsergebnis (EBITDA) erwartet. K+S werde daher bei der Vorlage der Zahlen am 15.11. neue Ergebnisschätzungen für das Gesamtjahr 2018 veröffentlichen. Bislang sei man von einem EBITDA von 660 bis 740 Mio. EUR ausgegangen. Mittlerweile sei die Produktion in den betroffenen Werken wieder gestartet und solle ab 1.10. uneingeschränkt laufen.



Der britische Billigflieger easyJet habe in dem am 30.09. zu Ende gegangenen Geschäftsjahr den Vorsteuer-Gewinn um mindestens 40% auf 570 bis 580 Mio. GBP steigern können. easyJet habe nach eigenen Angaben von den Insolvenzen anderer Gesellschaften und den vielen Flugausfällen bei Ryanair profitiert.



Die Einigung in Italien im Haushaltsstreit habe den Euro belastet. Die Regierungsparteien hätten sich auf ein Defizitziel für 2019 von 2,4% geeinigt und sich damit gegen Wirtschafts- und Finanzminister Tria durchgesetzt, der bei unter 2% habe bleiben wollen.



Nach einem zunächst verhaltenen Tagesverlauf hätten die Ölpreise ohne neue Nachrichten im späten Handel leicht angezogen. Der Goldpreis habe den Vortagesverlust fast wieder aufholen können. (01.10.2018/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die expansiven Schuldenpläne Italiens haben die Anleger vor dem Wochenende kalt erwischt und den deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,52%, MDAX -0,58%, TecDAX -0,84%) gen Süden geschickt, so die Analysten der Nord LB.Bankaktien seien gehörig unter die Räder gekommen. So seien Deutsche Bank-Titel um 3,76% eingebrochen, Commerzbank seien als Schlusslicht im MDAX um 4,79% abgesackt. BASF hätten unter einer revidierten Gewinnprognose gelitten und 2,31% tiefer geschlossen.Die Indices an der Wall Street ( Dow Jones +0,07%, S&P-500 unv., Nasdaq +0,05%) hätten sich am Freitag nur wenig verändert präsentiert. Tesla sei das beherrschende Thema des Tages gewesen. Die US-Börsenaufsicht SEC klage gegen Tesla-CEO Musk wegen der später wieder zurückgezogenen Ankündigung, Tesla von der Börse zu nehmen. Die Aktien des Elektroautobauers hätten daraufhin 13,90% verloren.