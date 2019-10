Unilever habe in Q3 zugelegt. Allerdings habe die schleppende Nachfrage in Indien und China gebremst. Organisch seien die Erlöse um 2,9% geklettert. Insgesamt habe der Umsatz 13,3 Mrd. EUR erreicht und damit leicht über den Schätzungen gelegen. Der Vorstand habe sein Jahresziel für ein organisches Wachstum von 3 bis 5% bekräftigt.



zooplus habe auch dank zahlreicher Neukunden in Q3 einen kräftigen Umsatzanstieg verbucht. Die Erlöse hätten um 14% auf 378 Mio. EUR zugelegt. Kumuliert sei der Umsatz in den ersten neun Monaten um 13% auf 1,1 Mrd. EUR gestiegen. Firmenchef Patt habe angesichts der Zuwächse sein Jahresziel bekräftigt, das ein Umsatzplus zwischen 14 und 18% vorsehe.



Der Autozulieferer NORMA senke erneut seine Umsatzerwartungen an das Gesamtjahr. Organisch würden die Erlöse 2019 um 2 bis 4% schrumpfen. Das Unternehmen, das seit längerem mit der schwachen Autokonjunktur kämpfe, habe nun zur Begründung auf Streiks bei Abnehmern in den USA verwiesen. In Q3 habe der Umsatz organisch stagniert und nur dank positiver Wechselkurseffekte um gut 2% auf 274 Mio. EUR zugelegt. Die operative Umsatzrendite (bereinigte EBITA-Marge) sei auf 14,1% von 16% vor einem Jahr geschrumpft.



Tesla könne ab sofort in China produzieren. Die chinesische Regierung habe Tesla ein Zertifikat gewährt, dass das Unternehmen für den Start seiner Produktion in dem Land benötige. Tesla habe in Shanghai ein Werk für 2 Mrd. USD gebaut. In Shanghai sollten bis Ende des Jahres mindestens 1.000 Fahrzeuge des Modells 3s pro Woche gebaut werden.



Der Euro und das Britische Pfund hätten merklich angezogen, nachdem die Nachricht der Brexit-Einigung die Runde gemacht habe. Während der Euro mit einem Gewinn aus dem Handelstag gegangen sei, habe das Pfund seinen jedoch nahezu komplett wieder abgegeben.



Die Stabilisierung der Ölpreise habe nicht lange angehalten. Dass die Notierungen erneut gen Süden gegangen seien, sei dem Anstieg der Ölreserven in den USA zuzuschreiben. Der Goldpreis sei nahezu ohne Veränderungen geblieben. (18.10.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Als die Nachricht von einer Brexit-Einigung das Parkett erreichte, kannte der deutsche Aktienmarkt ( DAX -0,12%, MDAX +0,59%, TecDAX -0,02%) nur eine Richtung: aufwärts, so die Analysten der Nord LB.Doch als einige Details durchgedrungen seien, habe sich die freundliche Stimmung verflüchtigt. BMW gelte als Profiteur einer Brexit-Einigung. Als Spitzenreiter im DAX sei dem Autobauer ein Plus von 1,2% gelungen. Ein positiver Analystenkommentar habe der Lufthansa am 7. Tag in Folge zu einem Plus verholfen. Die Kranich-Airline sei um 0,98% gestiegen.Ermutigende Firmenbilanzen hätten der Wall Street ( Dow Jones +0,1%, S&P 500 +0,3%, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) +0,4%) Auftrieb verliehen. Netflix habe dank eines überraschend starken Kundenwachstums ein Plus von 2,5% verbucht. IBM habe dagegen unter einem Umsatz- und Gewinnrückgang gelitten. Folge: -5%. Nikkei 225 notiere leicht im Plus: aktuell 22.496,89 Punkte.