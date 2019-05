ProSiebenSat.1 (ISIN DE000PSM7770 / WKN PSM777) bekomme einen neuen Großaktionär: Der italienische Medienkonzern Mediaset habe mitgeteilt, man habe eine Beteiligung von 9,6% an dem Fernsehsender erworben. Das Aktienpaket sei zum Schlusskurs vom Dienstag rund 330 Mio. EUR wert gewesen. "Der Erwerb einer Beteiligung an ProSiebenSat.1 ist eine langfristige Entscheidung", habe Mediaset-Chef Berlusconi gesagt.



Zukäufe, ein geringerer Leerstand und höhere Miteinnahmen hätten beim Immobilienspezialisten Aroundtown für deutliche Zuwächse in Q1 gesorgt. Das operative Ergebnis (FFO I) sei um 29% auf 118 Mio. EUR geklettert, unter dem Strich habe die Firma 437 Mio. EUR (+18%) verdient.



Ein kräftiges Umsatzplus und mehrere Zukäufe, v.a. der Erwerb der Lkw-Bremsen-Sparte von Hitachi, hätten Knorr-Bremse in Q1 vorangebracht. Der Umsatz habe sich um 8,8% auf 1,755 Mrd. EUR verbessert, das EBITDA habe um 13,5% auf 334 Mio. EUR zugelegt. U.a. der hohe Auftragsbestand von 4,701 Mrd. EUR (+7,8%) lasse den Bremsen-Spezialisten optimistischer auf das Gesamtjahr blicken. Die Erlöse sollten 6,875 bis 7,075 (bisher: 6,8 bis 7,0) Mrd. EUR erreichen, für die EBITDA-Marge rechne der Vorstand nun mit 18,5 bis 19,5% (bisher: 18,0 bis 19,0%).



In unsicheren Zeiten sei meist der USD stärker gesucht, was den Euro zur Wochenmitte wieder in Richtung 1,11 USD gebracht habe. Am Feiertag sei die Gemeinschaftswährung im impulsarmen Handel nahezu unverändert geblieben.



Die Furcht vor einer weiteren Eskalation im Handelsstreit habe die Ölpreise am Mittwoch weiter nach unten gedrückt. Auch am Donnerstag sei Öl auf der Verliererstraße geblieben. Die US-Rohöllagerdaten seien weitaus weniger gefallen als erwartet. Gold habe am Mittwoch etwas leichter notiert, am Donnerstag im späten Handel mit Kursgewinnen. (31.05.2019/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Konjunkturängste, der Handelskonflikt und die Zuspitzung im Streit um die italienischen Staatsfinanzen haben sich zur Wochenmitte als Giftcocktail für den deutschen Aktienmarkt ( DAX -1,57%, MDAX -1,72%, TecDAX -3,17%) erwiesen, so die Analysten der Nord LB.Der Donnerstag habe dem deutschen Aktienmarkt (DAX +0,54%, MDAX +0,69%, TecDAX +0,95%) bei feiertagsbedingt geringen Umsätzen eine Erholung gebracht. Gespräche über eine strategische Partnerschaft mit dem Finanzinvestor KKR hätten bei Axel Springer für eine Kursrally gesorgt: +22,17%.Wie zuvor schon in Europa seien auch die US-Aktienanleger ( Dow Jones -0,87% auf 25.126,41, S&P-500 -0,69% auf 2.783,02, Nasdaq-Comp. ( ISIN XC0009694271 WKN 969427 ) -0,79% auf 7.547,31) zur Wochenmitte im Bann des Handelskonflikts gewesen. Erfreuliche Daten zum Wirtschaftswachstum (BIP Q1 endg. +3,1%) hätten am Donnerstag für eine leichte Erholung gesorgt: Dow Jones +0,17%, S&P-500 +0,21%, Nasdaq-Comp. +0,27%. Nikkei-225 habe an beiden Tagen leichter notiert, zuletzt 20.691,2 Punkte.