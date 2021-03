Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Wochenbeginn präsentierte sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) unerwartet freundlich, so die Analysten der Helaba.



Infolgedessen habe der deutsche Leitindex ein neues Allzeithoch bei 14.402,92 Zählern markiert. Der STOXX 600 habe den größten Tagesgewinn seit dem vergangenen November verbucht. Für Rückenwind habe das US-Corona-Hilfspaket über 1,9 Bio. USD gesorgt, welches am Wochenende den US-Senat passiert und sich damit der Zielgeraden deutlich genähert habe. Zudem hätten die Konjunkturoptimisten das Zepter übernommen. Die zuletzt vorhandenen Sorgen über den Anstieg der Anleiherenditen und der Inflation hätten, zumindest kurzfristig, keine Rolle gespielt. In den kommenden Tagen werde sich jedoch zeigen müssen, wieviel der Ausbruch nach oben Wert sei, wenngleich positiv zu vermerken sei, dass gestern gleich neun DAX-Werte neue Jahres- bzw. Mehrjahreshochs markiert hätten und das Handelsvolumen zudem über dem 21-Tagedurchschnitt gelegen habe.



Mit dem Erreichen des neuen Allzeithochs sei ein prozyklisches Signal ausgelöst worden. Dieses sei angesichts einer ganzen Reihe von widersprüchlichen Signalen seitens der Indikatoren nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Da sich der DAX wieder deutlicher von der 55-Tagelinie (13.861) nach oben habe absetzen können, seien die Gefahren auf der Unterseite deutlich geringer geworden. Damit habe sich einmal mehr bewahrheitet, dass MACD-Short-Signale entgegen der Haupttrendrichtung keine überragenden Treffer nach sich ziehen würden. Die ersten Projektionsmarken bei 14.279 und 13.354 Zählern seien bereits abgearbeitet und die 14.445er Marke nur marginal verfehlt worden. Weitere Extensions seien bei 14.542 und 14.639 zu finden. (09.03.2021/ac/a/m)

