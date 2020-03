Aktien hätten mit ihrer Korrektur im Zeitraffer schon einen Großteil des Wachstumseinbruchs vorweggenommen. Immerhin habe der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) gegenüber seinem Hoch bereits knapp 40% verloren, beim S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) seien es rund 30%. Bei Kursrückgängen um mehr als 20% spreche man von einem Bärenmarkt. Hierzulande gab es seit 1960 auf Basis des zurückgerechneten DAX bislang 13 solcher Abwärtszyklen, so die Analysten der Helaba. Im Durchschnitt habe es 18 Monate gedauert, bis Aktien ihr Tief erreicht hätten. Der Mittelwert der Kursrückgänge habe 39% betragen. Wofür der DAX also in der Vergangenheit eineinhalb Jahre benötigt habe, habe er diesmal binnen eines Monats vollzogen. Daraus zu schließen, dass damit der Boden in der aktuellen Situation bereits erreicht sei, würde allerdings zu weit führen.



Um das kurzfristige Abwärtsrisiko abzuschätzen, hätten die Analysten der Helaba die Entwicklung früherer Zyklen untersucht, in denen der DAX bereits 30% verloren habe. Im Bärenmarkt von Juli 2007 bis März 2009 sei es innerhalb von zwölf Monaten zu einem weiteren Rückgang um knapp 38% gekommen, der allerdings innerhalb weniger Monate wieder aufgeholt worden sei. Zwölf Monate nach einem 30%-Rückgang habe der DAX im Durchschnitt rund 10% zugelegt, im besten Fall sogar gut 30%. Im schlechtesten Fall habe er weitere 5% nachgegeben.



Hoffnung auf eine allmähliche Bodenbildung mache die niedrige Bewertung. Insbesondere das Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) habe sich in der Vergangenheit häufig als verlässlicher Indikator erwiesen. Bei einem KBV von 1 habe der DAX bei früheren Kurseinbrüchen allmählich Halt gefunden. Derzeit liege der Buchwert des DAX bei rund 8.200 Punkten, dieser Wert werde sich abhängig vom weiteren Verlauf der Krise aber noch reduzieren. Kurzfristig seien somit weitere Kursruckgänge möglich. Für mittel- bis langfristig orientierte Anleger würden aus Sicht der Analysten der Helaba jedoch die Chancen überwiegen. (20.03.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aktien rund um den Globus befinden sich weiterhin im Sinkflug, auch wenn sich der Rückgang zuletzt etwas verlangsamt hat, so Markus Reinwand, CFA von der Helaba.Vergleichsweise glimpflich komme dabei bislang der chinesische Aktienmarkt davon. Indessen werde vonseiten der Geld- und Fiskalpolitik alles getan, um die negativen ökonomischen Folgen der Corona-Pandemie so gut es gehe abzufedern. Dennoch bleibe die Unsicherheit extrem hoch. Für die aktuelle Krise gebe es keine Blaupausen. Die Maßnahmen zur Verlangsamung der Ausbreitung des Virus hätten massive Auswirkungen auf das wirtschaftliche Geschehen und würden eine permanente Überprüfung der Prognosen notwendig machen. So werde durch die jüngsten massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens sowie die Schließung wichtiger Produktionsbereiche der Einbruch in den ersten beiden Quartalen deutlich stärker ausfallen, als zunächst unterstellt. Für das zweite Halbjahr würden die Analysten der Helaba weiterhin mit einer spürbaren Erholung rechnen. Die Analysten der Helaba hätten ihre Aktienprognosen daher erneut entsprechend angepasst.