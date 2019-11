Mit Blick auf den Euroraum habe der STOXX Europe 600-Index (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) mit 0,6 Prozent im Minus gelegen. Autos (minus 2,1 Prozent), Chemiewerte und Versicherungen (jeweils minus 1,2 Prozent) hätten am meisten abgegeben. Leichte Zugewinne hätten auf Branchenebene Gesundheit (plus 0,5 Prozent) sowie der Reisesektor (plus 0,2 Prozent) verbucht.



Bei den unternehmensspezifischen Meldungen habe thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) im Blickpunkt gestanden. Der Konzern habe für das zum 30. September zu Ende gegangene Geschäftsjahr Zahlen veröffentlicht, die an der Börse nicht gut angekommen seien. Im von der Presse als "desaströs" bezeichneten Geschäftsjahr 2018/2019 habe sich unter dem Strich ein Verlust von 309 Millionen Euro ergeben. Das Unternehmen, das im vergangenen Herbst den DAX 30 habe verlassen müssen, habe angesichts der Geschäftsentwicklung die Dividende gestrichen und wolle bereits eingeleitete Restrukturierungmaßnahmen forcieren. Dabei stehe der Verkauf der Aufzugssparte an. Die Aktie habe am Donnerstag im Rahmen der Bekanntgabe 13,6 Prozent verloren. Auf Wochensicht sei für die Aktionäre von thyssenkrupp ein Verlust in Höhe von 9,8 Prozent pro Aktie geblieben.



Im DAX 30 habe die RWE-Aktie (ISIN DE0007037129/ WKN 703712) mit plus 3,4 Prozent die Gewinnerliste angeführt. adidas folge mit 2,1 Prozent. Den größten Wochenverlust hingegen habe die Wirecard-Aktie (ISIN DE0007472060/ WKN 747206) verbucht. Presseberichten zufolge hätten am Markt erneut aufkommende Zweifel an einer korrekten Bilanzierung des Unternehmens die Aktie unter Druck gesetzt. Der Wert habe im Wochenverlauf 4 Prozent verloren, dicht gefolgt von den Volkswagen-Vorzügen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403), die 3,8 Prozent abgegeben hätten. (Ausgabe vom 22.11.2019) (25.11.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Zuversicht der Anleger im Handelskonflikt folgte mit der zunehmenden Eskalation der Lage in Hongkong die Unsicherheit, so die Experten von Union Investment.Zunächst habe sich die positive Stimmung in neuen Jahreshöchstständen bei einigen Aktienindices widergespiegelt. So hätten im Euroraum sowohl der EURO STOXX 50- (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) als auch der DAX 30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) am Dienstag - innerhalb des Tageshandels - auf neue Jahreshöhen klettern können. In den USA seien der Dow Jones Industrial Average (ISIN US2605661048/ WKN 969420) und der marktbreitere S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) ebenfalls entsprechend angestiegen. Zudem hätten dort auch große US-Unternehmen wie Apple (ISIN US0378331005/ WKN 865985) oder Microsoft (ISIN US5949181045/ WKN 870747) historische Höchststände ihrer Aktienkurse feiern können. Zur Wochenmitte habe dann unter dem Eindruck des politischen Geschehens ein kleiner Umschwung eingesetzt. Letztlich hätten weltweit die Indices der großen Märkte leicht im Minus gelegen. Der MSCI World beispielsweise habe im Wochenvergleich (alle Stände per Freitagmittag) 0,5 Prozent abgegeben.