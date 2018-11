Die starken Kursverluste der letzten Wochen hätten gezeigt, dass inzwischen auch die Akteure am US-Aktienmarkt nervös würden. Denn die hohen Importzölle dürften sich nicht nur negativ auf die Gewinne der chinesischen Unternehmen auswirken, sondern auch in den USA zu höheren Inputpreisen und damit niedrigeren Gewinnmargen sowie einer höheren Inflation führen. Mit Blick auf die Fiskalpolitik habe Trump bereits erklärt, dass er Steuererleichterungen für die US-Mittelschicht plane. Das würde sicherlich auch den Demokraten zusagen, doch die Frage sei, woher die Gegenfinanzierung kommen solle. Es werde befürchtet, dass dann eventuell der Unternehmenssektor wieder höher besteuert werde.



Darüber hinaus habe am Donnerstag die US-Notenbank FED ihre reguläre Sitzung beendet, die unspektakulär und ohne Überraschungen verlaufen sei. Wie erwartet, habe die FED an ihrem positiven Wirtschaftsausblick und Zinserhöhungsfahrplan festgehalten, auch wenn es zuletzt erste kleinere Anzeichen einer Wachstumsverlangsamung der US-Wirtschaft gegeben habe. Der Einfluss auf die Börse sei entsprechend gering geblieben. In Europa hätten die altbekannten Themen des italienischen Budgetstreits mit der EU sowie das weiterhin ungelöste Brexit-Dilemma um die irisch-nordirische Grenze das Marktgeschehen belastet.



Insgesamt hätten die globalen Aktienmärkte per Freitagmittag auf Basis des MSCI World-Index um 2,0 Prozent zulegen können. Der amerikanische S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) habe 2,4 Prozent gewonnen. Der EURO STOXX 50-Index (ISIN EU0009658145/ WKN 965814) sei mit +0,1 Prozent auf der Stelle getreten, wobei sich der italienische Leitindex MIB (ISIN IT0003465736/ WKN 145814) wieder schwächer gezeigt habe (-0,8 Prozent). Der japanische Nikkei 225-Index (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) habe unverändert geschlossen, die Schwellenländer hätten mit -0,3 Prozent leicht abgegeben. Die Sektoren des STOXX Europe 600-Index (ISIN EU0009658202/ WKN 965820) hätten uneinheitlich tendiert. Die zinssensitiven Versorger (+3,3 Prozent) und Immobilienaktien (+2,9 Prozent) seien gefragt gewesen, während der Automobilsektor (-3,9 Prozent) die Verliererliste angeführt habe.



Auf Unternehmensebene habe die Apple-Aktie (ISIN US0378331005/ WKN 865985) vorübergehend Federn lassen müssen, nachdem das Unternehmen angekündigt habe, in Zukunft nicht mehr die Anzahl der verkauften Produkte, sondern nur noch den Umsatz veröffentlichen zu wollen. Der koreanische Konkurrent Samsung (ISIN KR7005930003/ WKN 888322) (+5,1 Prozent) habe das erste Handy mit faltbarem Display präsentiert. Die Markteinführung solle in den nächsten Monaten erfolgen. (Ausgabe vom 09.11.2018) (12.11.2018/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das marktbestimmende Thema der vergangenen Woche waren die US-Midterm-Wahlen am Dienstag, so die Experten von Union Investment.Die US-Zwischenwahlen hätten zu einem geteilten Kongress geführt. Die Demokraten hätten die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewonnen, die Republikaner dagegen ihre Mehrheit im Senat ausbauen können. Nebenbei habe Präsident Trump seinen in Ungnade gefallenen Justizminister Jeff Sessions gefeuert. Die Phase der republikanischen Alleinregierung der letzten beiden Jahre sei damit ab Januar 2019 beendet. Dieses Ergebnis habe den Erwartungen der Marktteilnehmer entsprochen, woraufhin sich die Aktienbörsen weltweit erholt hätten. Kurzfristig habe das Ergebnis keine wesentlichen Auswirkungen auf die US-Kapitalmärkte, mittelfristig aber schon. Aufgrund der starken politischen Polarisierung zwischen Republikanern und Demokraten sei damit zu rechnen, dass in den nächsten beiden Jahren keine weitreichenden politischen Gesetzgebungsvorhaben mehr umgesetzt werden könnten. Ernst werde es im August/September 2019, wenn die Haushaltsverhandlungen für das Fiskaljahr 2019/20 anstünden. Dann könnte es zu größeren Streitigkeiten zwischen den Parteien und sogar wieder zu einer Regierungsschließung kommen.